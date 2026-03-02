https://ria.ru/20260302/strulba-2078001508.html
Белорусы завоевали бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Белорусы завоевали бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Белорусы завоевали бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Белорусы Любовь Яскевич и Иван Казак стали третьими на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Ереване. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T19:25:00+03:00
2026-03-02T19:25:00+03:00
2026-03-02T20:00:00+03:00
спорт
стрелковый спорт
любовь яскевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67470/15/674701556_0:143:3045:1856_1920x0_80_0_0_5f708b6fb7f431f9b519c62b5f1ecb4b.jpg
https://ria.ru/20260206/juniorki-2072783872.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67470/15/674701556_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_612019667d8bff3396c0088b048f40ab.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, стрелковый спорт, любовь яскевич
Спорт, Стрелковый спорт, Любовь Яскевич
Белорусы завоевали бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Яскевич и Казак завоевали бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе