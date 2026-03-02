Рейтинг@Mail.ru
19:25 02.03.2026 (обновлено: 20:00 02.03.2026)
Белорусы завоевали бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Белорусы завоевали бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Белорусы Любовь Яскевич и Иван Казак стали третьими на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Ереване. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
спорт, стрелковый спорт, любовь яскевич
Спорт, Стрелковый спорт, Любовь Яскевич
Белорусы завоевали бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛюбовь Яскевич
Любовь Яскевич - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Любовь Яскевич. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Белорусы Любовь Яскевич и Иван Казак стали третьими на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Ереване.
В стрельбе из пневматического пистолета с 10 м они набрали 412,8 балла. Чемпионами соревнований стали бронзовый призер Олимпиады венгерка Вероника Майор и Акош Надь (479,1), второе место заняли серебряные призеры Игр-2024 турки Шеввал Тархан и Юсуф Дикеч (475,6).
Чемпионат Европы завершится 4 марта. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
СпортСтрелковый спортЛюбовь Яскевич
 
