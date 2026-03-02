Белорусы завоевали бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Белорусы Любовь Яскевич и Иван Казак стали третьими на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Ереване.

В стрельбе из пневматического пистолета с 10 м они набрали 412,8 балла. Чемпионами соревнований стали бронзовый призер Олимпиады венгерка Вероника Майор и Акош Надь (479,1), второе место заняли серебряные призеры Игр-2024 турки Шеввал Тархан и Юсуф Дикеч (475,6).