Канадский нападающий минского "Динамо" получил травму в матче КХЛ
Канадский нападающий минского "Динамо" получил травму в матче КХЛ
Нападающий минского "Динамо" Райан Спунер внесен в список травмированных, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T16:19:00+03:00
спорт, райан спунер, динамо (минск), континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи, шанхайские драконы
Канадский нападающий минского "Динамо" получил травму в матче КХЛ
