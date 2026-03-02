Рейтинг@Mail.ru
Канадский нападающий минского "Динамо" получил травму в матче КХЛ
16:19 02.03.2026
Канадский нападающий минского "Динамо" получил травму в матче КХЛ
Канадский нападающий минского "Динамо" получил травму в матче КХЛ
Нападающий минского "Динамо" Райан Спунер внесен в список травмированных, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T16:19:00+03:00
2026-03-02T16:19:00+03:00
хоккей
спорт
райан спунер
динамо (минск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк сочи
шанхайские драконы
спорт, райан спунер, динамо (минск), континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи, шанхайские драконы
Хоккей, Спорт, Райан Спунер, Динамо (Минск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи, Шанхайские драконы
Канадский нападающий минского "Динамо" получил травму в матче КХЛ

Нападающий минского "Динамо" Спунер получил травму в матче КХЛ против "Сочи"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Нападающий минского "Динамо" Райан Спунер внесен в список травмированных, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Канадец получил повреждение в гостевом матче регулярного чемпионата против "Сочи" (7:2), который прошел 25 февраля, и не смог завершить встречу. В той же игре он отметился голевой передачей и довел общее количество очков в КХЛ до 300 (86 голов + 214 передач).
Сроки отсутствия игрока не уточняются. Всего на счету Спунера, также представлявшего в текущем сезоне "Шанхайских драконов", 29 (5+24) очков в 39 матчах.
"Заплатит 50 тысяч рублей": КХЛ наказала канадца из "Динамо"
ХоккейСпортРайан СпунерДинамо (Минск)КХЛ 2025-2026ХК СочиШанхайские драконы
 
