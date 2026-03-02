Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Не принимавшая участия в турнирах на минувшей неделе Шнайдер переместилась с 21-го на 20-е место. Лучшей теннисисткой России по-прежнему остается Мирра Андреева, сохранившая восьмую позицию. Проигравшая в четвертьфинале турнира в американском Остине Оксана Селехметьева поднялась с 76-го на 71-е место.

Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, не принимавшая участия в турнирах после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, сохранившей третью строчку. Второй идет полька Ига Швёнтек.

Рейтинг WTA, версия от 2 марта: