Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации
Россиянка Диана Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T09:26:00+03:00
2026-03-02T09:26:00+03:00
2026-03-02T11:46:00+03:00
теннис
спорт
оксана селехметьева
диана шнайдер
мирра андреева
арина соболенко
женская теннисная ассоциация (wta)
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Не принимавшая участия в турнирах на минувшей неделе Шнайдер переместилась с 21-го на 20-е место. Лучшей теннисисткой России по-прежнему остается Мирра Андреева, сохранившая восьмую позицию. Проигравшая в четвертьфинале турнира в американском Остине Оксана Селехметьева поднялась с 76-го на 71-е место.
Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, не принимавшая участия в турнирах после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, сохранившей третью строчку. Второй идет полька Ига Швёнтек.
Рейтинг WTA, версия от 2 марта:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10675 очков;
- 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 7588;
- 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 7253;
- 4 (4). Кори Гауфф (США) - 6803;
- 5 (5). Джессика Пегула (США) - 6583;
- 6 (6). Аманда Анисимова (США) - 6070;
- 7 (7). Жасмин Паолини (Италия) - 4232;
- 8 (8). Мирра Андреева (Россия) - 4001;
- 9 (9). Элина Свитолина (Украина) - 3845;
- 10 (10). Виктория Мбоко (Канада) - 3211;
- 11 (11). Екатерина Александрова (Россия) - 2918...
- 19 (19). Людмила Самсонова (Россия) - 2050;
- 20 (21). Диана Шнайдер (Россия) - 1953...
- 22 (23). Анна Калинская (Россия) - 1813...
- 56 (54). Вероника Кудерметова (Россия) - 1100...
- 71 (76) Оксана Селехметьева (Россия) - 917...
- 86 (88) Анастасия Захарова (Россия) - 831;
- 94 (84) Анна Блинкова (Россия) - 795.