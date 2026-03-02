Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации
Теннис
 
09:26 02.03.2026 (обновлено: 11:46 02.03.2026)
Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации
Россиянка Диана Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Россиянка Диана Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Не принимавшая участия в турнирах на минувшей неделе Шнайдер переместилась с 21-го на 20-е место. Лучшей теннисисткой России по-прежнему остается Мирра Андреева, сохранившая восьмую позицию. Проигравшая в четвертьфинале турнира в американском Остине Оксана Селехметьева поднялась с 76-го на 71-е место.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Андреева сохранила седьмое место в чемпионской гонке WTA
Вчера, 09:59
Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, не принимавшая участия в турнирах после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, сохранившей третью строчку. Второй идет полька Ига Швёнтек.
Рейтинг WTA, версия от 2 марта:
  • 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10675 очков;
  • 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 7588;
  • 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 7253;
  • 4 (4). Кори Гауфф (США) - 6803;
  • 5 (5). Джессика Пегула (США) - 6583;
  • 6 (6). Аманда Анисимова (США) - 6070;
  • 7 (7). Жасмин Паолини (Италия) - 4232;
  • 8 (8). Мирра Андреева (Россия) - 4001;
  • 9 (9). Элина Свитолина (Украина) - 3845;
  • 10 (10). Виктория Мбоко (Канада) - 3211;
  • 11 (11). Екатерина Александрова (Россия) - 2918...
  • 19 (19). Людмила Самсонова (Россия) - 2050;
  • 20 (21). Диана Шнайдер (Россия) - 1953...
  • 22 (23). Анна Калинская (Россия) - 1813...
  • 56 (54). Вероника Кудерметова (Россия) - 1100...
  • 71 (76) Оксана Селехметьева (Россия) - 917...
  • 86 (88) Анастасия Захарова (Россия) - 831;
  • 94 (84) Анна Блинкова (Россия) - 795.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Рублев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP
Вчера, 08:55
 
