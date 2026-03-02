Рейтинг@Mail.ru
Гол на 90-й минуте принес "Родине" победу над "Шинником" в Первой лиге - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:03 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/rodina-2078034545.html
Гол на 90-й минуте принес "Родине" победу над "Шинником" в Первой лиге
Гол на 90-й минуте принес "Родине" победу над "Шинником" в Первой лиге - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Гол на 90-й минуте принес "Родине" победу над "Шинником" в Первой лиге
Московская "Родина" обыграла ярославский "Шинник" в матче 22-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T22:03:00+03:00
2026-03-02T22:03:00+03:00
футбол
спорт
артем максименко
дмитрий самойлов
шинник
родина (москва)
первая лига
торпедо (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895663446_0:0:1729:974_1920x0_80_0_0_3281323218a2a14090630511b03274eb.jpg
https://ria.ru/20260302/futbol-2078015004.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895663446_0:0:1729:1298_1920x0_80_0_0_c16420178987224a74484e71a943a66c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артем максименко, дмитрий самойлов, шинник, родина (москва), первая лига, торпедо (москва)
Футбол, Спорт, Артем Максименко, Дмитрий Самойлов, Шинник, Родина (Москва), Первая лига, Торпедо (Москва)
Гол на 90-й минуте принес "Родине" победу над "Шинником" в Первой лиге

"Родина" одержала победу над "Шинником" в матче Первой лиги

© пресс-служба ФК "Торпедо"Полузащитник "Торпедо" Йорди Рейна
Полузащитник Торпедо Йорди Рейна - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© пресс-служба ФК "Торпедо"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Московская "Родина" обыграла ярославский "Шинник" в матче 22-го тура футбольной Первой лиги.
Первая лига
02 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Родина
2 : 1
Шинник
12‎’‎ • Артем Максименко
89‎’‎ • Йорди Рейна
83‎’‎ • Дмитрий Самойлов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Артем Максименко (13-я минута) и Йорди Рейна (90). У "Шинника" отличился Дмитрий Самойлов (83).
"Родина" продлила серию без поражений в Первой лиге до 11 матчей. Команда, набрав 39 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Шинник" (26) идет на 11-й строчке.
В следующем туре "Родина" 8 марта на выезде сыграет против московского "Торпедо", "Шинник" 9 марта примет "Уфу".
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Новый тренер "Спартака" высказался о судействе в РПЛ
Вчера, 20:18
 
ФутболСпортАртем МаксименкоДмитрий СамойловШинникРодина (Москва)Первая ЛигаТорпедо (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Северсталь
    Локомотив
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Автомобилист
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Барыс
    7
    0
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Болонья
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Нэшвилл
    Детройт
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Хетафе
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Фиорентина
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала