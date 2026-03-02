https://ria.ru/20260302/rodina-2078034545.html
Гол на 90-й минуте принес "Родине" победу над "Шинником" в Первой лиге
Гол на 90-й минуте принес "Родине" победу над "Шинником" в Первой лиге - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Гол на 90-й минуте принес "Родине" победу над "Шинником" в Первой лиге
Московская "Родина" обыграла ярославский "Шинник" в матче 22-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T22:03:00+03:00
2026-03-02T22:03:00+03:00
2026-03-02T22:03:00+03:00
футбол
спорт
артем максименко
дмитрий самойлов
шинник
родина (москва)
первая лига
торпедо (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895663446_0:0:1729:974_1920x0_80_0_0_3281323218a2a14090630511b03274eb.jpg
https://ria.ru/20260302/futbol-2078015004.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895663446_0:0:1729:1298_1920x0_80_0_0_c16420178987224a74484e71a943a66c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, артем максименко, дмитрий самойлов, шинник, родина (москва), первая лига, торпедо (москва)
Футбол, Спорт, Артем Максименко, Дмитрий Самойлов, Шинник, Родина (Москва), Первая лига, Торпедо (Москва)
Гол на 90-й минуте принес "Родине" победу над "Шинником" в Первой лиге
"Родина" одержала победу над "Шинником" в матче Первой лиги