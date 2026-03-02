https://ria.ru/20260302/polumarafon-2077933500.html
Стало известно, сколько человек уже заявились на Московский полумарафон
Стало известно, сколько человек уже заявились на Московский полумарафон - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Стало известно, сколько человек уже заявились на Московский полумарафон
Около 13 тысяч человек уже зарегистрировались на Московский полумарафон, который пройдет в столице в конце апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бегового...
Стало известно, сколько человек уже заявились на Московский полумарафон
Около 13 тысяч человек уже зарегистрировались на Московский полумарафон