Стало известно, сколько человек уже заявились на Московский полумарафон
02.03.2026
16:13 02.03.2026
Стало известно, сколько человек уже заявились на Московский полумарафон
Стало известно, сколько человек уже заявились на Московский полумарафон
Около 13 тысяч человек уже зарегистрировались на Московский полумарафон, который пройдет в столице в конце апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бегового... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026
Стало известно, сколько человек уже заявились на Московский полумарафон

Около 13 тысяч человек уже зарегистрировались на Московский полумарафон

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Около 13 тысяч человек уже зарегистрировались на Московский полумарафон, который пройдет в столице в конце апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бегового сообщества.
Московский полумарафон пройдет в столице 25-26 апреля.
"На Московский полумарафон на дистанцию 21,1 километра зарегистрировались уже около 13 тысяч участников. Свободных слотов еще достаточно", - рассказали организаторы.
В пресс-службе отметили, что на дистанцию 5 километров среди физических лиц квота почти выбрана.
Владимир Никитин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Легкоатлет Никитин первым в России пробежал полумарафон менее чем за час
5 октября 2025, 11:25
 
бег
 
