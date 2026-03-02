Рейтинг@Mail.ru
Плющенко рассказал, как его "колбасило" на первом чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Фигурное катание
 
14:56 02.03.2026
Плющенко рассказал, как его "колбасило" на первом чемпионате мира
Плющенко рассказал, как его "колбасило" на первом чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Плющенко рассказал, как его "колбасило" на первом чемпионате мира
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что очень сильно волновался на своем первом чемпионате мира, и отметил, что... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
спорт, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко
Плющенко рассказал, как его "колбасило" на первом чемпионате мира

Плющенко рассказал, что сильно волновался на своем дебютном чемпионате мира

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Евгений Плющенко
Евгений Плющенко
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что очень сильно волновался на своем первом чемпионате мира, и отметил, что нервное напряжение на соревнованиях можно победить только набираясь опыта.
«
"Я в 15 лет приехал на Гран-при соревноваться с (чемпионом мира американцем) Тоддом Элдриджем. Думал, что все сделаю на раз-два-три. Я стал вторым. На первом чемпионате мира тоже в 15 лет посмотрел на (многократного чемпиона мира канадца) Элвиса Стойко, подумал: наконец-то я дожил до этого, и как начало меня колбасить! Спать не мог. Научить меня не волноваться никто не мог - ни (тренер Алексей) Мишин, ни мама. Я сам искал способы перестать нервничать. Вот и всем надо искать", - сказал Плющенко на форуме "Знание. Наставничество", организованном Российским обществом "Знание", отвечая на вопрос, как не волноваться на соревнованиях.
"Я могу научить кататься, подсказать что-то, но на льду вы сами с собой. Никто не может там подсказать. Направить только можно", - добавил Плющенко.
Плющенко является обладателем четырех олимпийских медалей, в том числе двух золотых, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы.
Евгений Плющенко
Плющенко рассказал о самочувствии после пяти операций на позвоночнике
28 февраля, 16:43
 
Фигурное катаниеСпортЕвгений Плющенко
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
