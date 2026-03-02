https://ria.ru/20260302/plyuschenko-2077910992.html
Плющенко рассказал, как его "колбасило" на первом чемпионате мира
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что очень сильно волновался на своем первом чемпионате мира, и отметил, что нервное напряжение на соревнованиях можно победить только набираясь опыта.
"Я в 15 лет приехал на Гран-при соревноваться с (чемпионом мира американцем) Тоддом Элдриджем. Думал, что все сделаю на раз-два-три. Я стал вторым. На первом чемпионате мира тоже в 15 лет посмотрел на (многократного чемпиона мира канадца) Элвиса Стойко, подумал: наконец-то я дожил до этого, и как начало меня колбасить! Спать не мог. Научить меня не волноваться никто не мог - ни (тренер Алексей) Мишин, ни мама. Я сам искал способы перестать нервничать. Вот и всем надо искать", - сказал Плющенко на форуме "Знание. Наставничество", организованном Российским обществом "Знание", отвечая на вопрос, как не волноваться на соревнованиях.
"Я могу научить кататься, подсказать что-то, но на льду вы сами с собой. Никто не может там подсказать. Направить только можно", - добавил Плющенко.
Плющенко является обладателем четырех олимпийских медалей, в том числе двух золотых, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы.