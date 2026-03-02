Рейтинг@Mail.ru
Украинцам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
21:38 02.03.2026
Украинцам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде
Украинцам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде
Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил украинской сборной использовать форму с изображением карты страны на Паралимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026
спорт, международный олимпийский комитет (мок), паралимпийские игры, международный паралимпийский комитет (мпк, ipc), украина
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Паралимпийские игры, Международный паралимпийский комитет (МПК, IPC), Украина
Украинцам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде

Сборной Украины запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил украинской сборной использовать форму с изображением карты страны на Паралимпиаде в Италии.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпиаду, если организаторы не пересмотрят решение об участии россиян и белорусов с национальной символикой. Игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут 6-15 марта.
"Мы подготовили для нашей команды форму - даже не спортивную, а парадную. Но IPC заявил: "Нет, нет, нет - так не пойдет!". Что эта форма носит политический характер. И нам ясно дали понять, что никто не допустит нашего выхода в такой форме", - заявил агентству Укринформ президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.
По ходу Олимпиады в Италии Международный олимпийский комитет (МОК) запретил нескольким украинским спортсменам ношение шлемов, содержащих политический подтекст, а также отстранил от участия скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов. Олимпийская хартия запрещает любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в Олимпийской деревне и других местах проведения соревнований.
Дегтярев обратился к бойкотирующим Паралимпиаду странам после ударов США
28 февраля, 18:31
28 февраля, 18:31
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Паралимпийские игрыМеждународный паралимпийский комитет (МПК, IPC)Украина
 
