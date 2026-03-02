Украинцам запретили использовать форму с картой страны на Паралимпиаде

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил украинской сборной использовать форму с изображением карты страны на Паралимпиаде в Италии.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпиаду, если организаторы не пересмотрят решение об участии россиян и белорусов с национальной символикой. Игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут 6-15 марта.
«
"Мы подготовили для нашей команды форму - даже не спортивную, а парадную. Но IPC заявил: "Нет, нет, нет - так не пойдет!". Что эта форма носит политический характер. И нам ясно дали понять, что никто не допустит нашего выхода в такой форме", - заявил агентству Укринформ президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.
По ходу Олимпиады в Италии Международный олимпийский комитет (МОК) запретил нескольким украинским спортсменам ношение шлемов, содержащих политический подтекст, а также отстранил от участия скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов. Олимпийская хартия запрещает любые демонстрации и политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в Олимпийской деревне и других местах проведения соревнований.