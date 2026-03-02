Рейтинг@Mail.ru
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"
Хоккей
 
19:12 02.03.2026
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустил тренировку в понедельник, сообщает журналистка... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
хоккей
спорт
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"

Овечкин в понедельник пропустил тренировку "Вашингтона"

Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустил тренировку в понедельник, сообщает журналистка Сэмми Силбер в соцсети Х со ссылкой на клуб.
Отмечается, что 40-летнему хоккеисту был предоставлен выходной.
В субботу Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаль Канадиенс" (2:6). На счету россиянина в 62 встречах текущего сезона 50 очков (24 гола + 26 передач). Форвард является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе Овечкина 921 гол.
Хоккей
 
