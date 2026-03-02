https://ria.ru/20260302/ovechkin-2077998664.html
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона" - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустил тренировку в понедельник, сообщает журналистка... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T19:12:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"
Овечкин в понедельник пропустил тренировку "Вашингтона"