Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пропустил тренировку в понедельник, сообщает журналистка Сэмми Силбер в соцсети Х со ссылкой на клуб.