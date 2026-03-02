Рейтинг@Mail.ru
Дубль Месси помог "Интер Майами" обыграть "Орландо Сити" в матче MLS - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Футбол
 
08:22 02.03.2026 (обновлено: 08:23 02.03.2026)
Дубль Месси помог "Интер Майами" обыграть "Орландо Сити" в матче MLS
Дубль Месси помог "Интер Майами" обыграть "Орландо Сити" в матче MLS - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Дубль Месси помог "Интер Майами" обыграть "Орландо Сити" в матче MLS
"Интер Майами" обыграл "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Дубль Месси помог "Интер Майами" обыграть "Орландо Сити" в матче MLS

"Интер Майами" обыграл "Орландо Сити" в матче MLS благодаря дублю Месси

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Интер Майами" обыграл "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Орландо завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Лионель Месси (57-я и 90-я минуты), по разу отличились Матео Сильветти (49) и Теласко Сеговия (85). Голы хозяев в активе Марко Пашалича (18) и Мартина Охеды (24).
Действующий чемпион MLS "Интер Майами" одержал первую победу в сезоне и, набрав 3 очка, идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции, где "Орландо Сити" с двумя поражениями располагается на 11-й позиции.
"Аль-Наср" обыграл "Аль-Фейху", Роналду не реализовал пенальти
