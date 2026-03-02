https://ria.ru/20260302/messi-2077784382.html
Дубль Месси помог "Интер Майами" обыграть "Орландо Сити" в матче MLS
"Интер Майами" обыграл "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
