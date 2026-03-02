Рейтинг@Mail.ru
Тренеру "Авангарда" попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ
21:19 02.03.2026
Тренеру "Авангарда" попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ
Тренеру "Авангарда" попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ
Член тренерского штаба омского "Авангарда" Александр Завьялов ушел в раздевалку после того, как в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
https://ria.ru/20260302/spuner-2077934827.html
Тренеру "Авангарда" попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ

Тренеру "Авангарда" Завьялову попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Член тренерского штаба омского "Авангарда" Александр Завьялов ушел в раздевалку после того, как в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака" ему в голову попала шайба.
Матч проходит в понедельник в Москве. Инцидент произошел на 16-й минуте второго периода. Защитник "красно-белых" Андрей Миронов выводил шайбу из зоны, и после рикошета от правого борта она попала в голову специалисту, который находился у скамейки. Судьи остановили игру, а Завьялов самостоятельно ушел в подтрибунное помещение.
До Завьялова повреждение получил нападающий "Спартака" Герман Рубцов. На 8-й минуте первого периода шайба попала ему в шею после броска одноклубника Даниила Гутика. Рубцов покинул лед при помощи партнеров, но во втором периоде вернулся в игру.
После двух периодов "Авангард" обыгрывает "Спартак" со счетом 4:0.
