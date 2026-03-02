Тренеру "Авангарда" попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Член тренерского штаба омского "Авангарда" Александр Завьялов ушел в раздевалку после того, как в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака" ему в голову попала шайба.