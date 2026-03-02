https://ria.ru/20260302/kkhl-2078026011.html
Тренеру "Авангарда" попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ
Тренеру "Авангарда" попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Тренеру "Авангарда" попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ
Член тренерского штаба омского "Авангарда" Александр Завьялов ушел в раздевалку после того, как в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T21:19:00+03:00
2026-03-02T21:19:00+03:00
2026-03-02T21:19:00+03:00
хоккей
спорт
москва
герман рубцов
александр завьялов
андрей миронов
авангард
спартак (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925103198_0:20:864:506_1920x0_80_0_0_697babb1a593ef551e25f18b5cfe8abd.png
https://ria.ru/20260302/spuner-2077934827.html
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925103198_0:0:864:648_1920x0_80_0_0_96e1bd74b884119c8316292d683b041a.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, москва, герман рубцов, александр завьялов, андрей миронов, авангард, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Москва, Герман Рубцов, Александр Завьялов, Андрей Миронов, Авангард, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Тренеру "Авангарда" попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ
Тренеру "Авангарда" Завьялову попали шайбой в голову по ходу матча КХЛ