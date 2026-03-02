Карякин высмеял FIDE за исключение из рейтинга

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин с иронией прокомментировал свое исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) спустя два дня после возвращения в него, отметив, что в федерации не знают базовых правил игры.