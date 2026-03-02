Карякин высмеял FIDE за исключение из рейтинга

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин с иронией прокомментировал свое исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) спустя два дня после возвращения в него, отметив, что в федерации не знают базовых правил игры.
В субботу Карякин впервые с июня 2024 года был включен в рейтинг FIDE и с 2750 очками расположился на десятой строчке. Согласно регламенту, шахматист автоматически исключается из рейтинга, если не участвует в турнирах в течение одного года. В понедельник он был вновь исключен из списка, а FIDE на своем официальном сайте заявила, что россиянин был возвращен в рейтинг организации по ошибке квалификационной комиссии.
"Вероятно, FIDE не знает, что в шахматах запрещено отменять ход", - написал Карякин в соцсети Х.
На текущий момент в рейтинге FIDE продолжает лидировать норвежец Магнус Карлсен. Вторым идет американец Хикару Накамура, третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана.
