21:27 02.03.2026
Карякин высмеял FIDE за исключение из рейтинга
Карякин высмеял FIDE за исключение из рейтинга
шахматы, спорт, магнус карлсен, хикару накамура, фабиано каруана, международная федерация шахмат (fide)
Шахматы, Спорт, Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Международная федерация шахмат (FIDE)
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин с иронией прокомментировал свое исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) спустя два дня после возвращения в него, отметив, что в федерации не знают базовых правил игры.
В субботу Карякин впервые с июня 2024 года был включен в рейтинг FIDE и с 2750 очками расположился на десятой строчке. Согласно регламенту, шахматист автоматически исключается из рейтинга, если не участвует в турнирах в течение одного года. В понедельник он был вновь исключен из списка, а FIDE на своем официальном сайте заявила, что россиянин был возвращен в рейтинг организации по ошибке квалификационной комиссии.
"Вероятно, FIDE не знает, что в шахматах запрещено отменять ход", - написал Карякин в соцсети Х.
На текущий момент в рейтинге FIDE продолжает лидировать норвежец Магнус Карлсен. Вторым идет американец Хикару Накамура, третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана.
Магнус Карлсен - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Карлсен проиграл россиянину из топ-700 рейтинга FIDE
3 февраля, 22:35
 
ШахматыСпортМагнус КарлсенХикару НакамураФабиано КаруанаМеждународная федерация шахмат (FIDE)
 
