Гамзина из ЦСКА впервые признали лучшим вратарем недели в КХЛ
Гамзина из ЦСКА впервые признали лучшим вратарем недели в КХЛ
Дмитрий Гамзин из московского ЦСКА впервые в карьере признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T12:25:00+03:00
2026-03-02T12:25:00+03:00
2026-03-02T12:27:00+03:00
хоккей
цска
либор шулак
нефтехимик
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
Новости
ru-RU
Хоккей, ЦСКА, Либор Шулак, Нефтехимик, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дмитрий Гамзин из московского ЦСКА впервые в карьере признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Гамзин одержал две победы в двух матчах недели со средним коэффициентом надежности 0,57. По воротам Гамзина был нанесен 31 бросок, из которых он отразил 30. В матче с нижнекамским "Нефтехимиком" (2:0) Гамзин сыграл на ноль.
Лучшим защитником третий раз в карьере признан Либор Шулак из владивостокского "Адмирала", набравший 5 очков (2 гола + 3 передачи) в трех матчах. Нападающим недели второй раз стал Сэм Энэс из минского "Динамо", набравший 6 очков (2+4) в трех встречах с общим показателем полезности "+3".
Впервые лучшим новичком признан защитник тольяттинской "Лады" Арсен Таймазов, набравший за три матча 1 очко (1+0) очко с общим показателем полезности "+1". На его счету также три силовых приема и четыре заблокированных броска.