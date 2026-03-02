Рейтинг@Mail.ru
Гамзина из ЦСКА впервые признали лучшим вратарем недели в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
12:25 02.03.2026 (обновлено: 12:27 02.03.2026)
Гамзина из ЦСКА впервые признали лучшим вратарем недели в КХЛ
Гамзина из ЦСКА впервые признали лучшим вратарем недели в КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Гамзина из ЦСКА впервые признали лучшим вратарем недели в КХЛ
Дмитрий Гамзин из московского ЦСКА впервые в карьере признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.03.2026
хоккей
цска
либор шулак
нефтехимик
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://ria.ru/20260301/khl-2077722325.html
цска, либор шулак, нефтехимик, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, ЦСКА, Либор Шулак, Нефтехимик, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Гамзина из ЦСКА впервые признали лучшим вратарем недели в КХЛ

Гамзин из ЦСКА впервые в карьере признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин
Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дмитрий Гамзин из московского ЦСКА впервые в карьере признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Гамзин одержал две победы в двух матчах недели со средним коэффициентом надежности 0,57. По воротам Гамзина был нанесен 31 бросок, из которых он отразил 30. В матче с нижнекамским "Нефтехимиком" (2:0) Гамзин сыграл на ноль.
Хоккей. КХЛ. Динамо М (Москва) - Металлург Мг (Магнитогорск) - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Динамо" второй раз по ходу сезона обыграло "Металлург" в матче КХЛ
1 марта, 19:59
Лучшим защитником третий раз в карьере признан Либор Шулак из владивостокского "Адмирала", набравший 5 очков (2 гола + 3 передачи) в трех матчах. Нападающим недели второй раз стал Сэм Энэс из минского "Динамо", набравший 6 очков (2+4) в трех встречах с общим показателем полезности "+3".
Впервые лучшим новичком признан защитник тольяттинской "Лады" Арсен Таймазов, набравший за три матча 1 очко (1+0) очко с общим показателем полезности "+1". На его счету также три силовых приема и четыре заблокированных броска.
 
ХоккейЦСКАЛибор ШулакНефтехимикАдмиралКХЛ 2025-2026
 
