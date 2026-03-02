Гамзина из ЦСКА впервые признали лучшим вратарем недели в КХЛ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дмитрий Гамзин из московского ЦСКА впервые в карьере признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Гамзин одержал две победы в двух матчах недели со средним коэффициентом надежности 0,57. По воротам Гамзина был нанесен 31 бросок, из которых он отразил 30. В матче с нижнекамским "Нефтехимиком" (2:0) Гамзин сыграл на ноль.

Лучшим защитником третий раз в карьере признан Либор Шулак из владивостокского "Адмирала", набравший 5 очков (2 гола + 3 передачи) в трех матчах. Нападающим недели второй раз стал Сэм Энэс из минского "Динамо", набравший 6 очков (2+4) в трех встречах с общим показателем полезности "+3".