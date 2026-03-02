Новый тренер "Спартака" высказался о судействе в РПЛ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что система видеоассистента рефери (VAR) слишком часто вмешивается в игру.
В понедельник "Спартак" одержал гостевую победу над "Сочи" в заключительном матче 19-го тура чемпионата России (3:2). По ходу встречи арбитр Евгений Буланов трижды прибегал к помощи VAR. На 8-й минуте он отменил пенальти в ворота хозяев, на 43-й - гол "Спартака", а на 90+9-й назначил 11-метровый удар в ворота "красно-белых". По итогам тура рефери обращались к VAR в каждом матче.
02 марта 2026 • начало в 15:00
Завершен
61’ • Александр Солдатенков
90’ • Владимир Ильин (П)
22’ • Эсекьель Барко (П)
79’ • Маркиньос
90’ • Пабло Солари
"Если говорить про уровень судейства сегодня, то он был достаточно хорошим. Другие матчи тура я тоже видел. А вот VAR вмешивается в игру действительно слишком часто. Мое скромное мнение: хотелось бы вернуться к старому футболу, чтобы мы прибегали к VAR только в самые важные моменты", - приводит слова Карседо сайт "Спартака".
Также испанский специалист, для которого это был первый официальный матч в качестве главного тренера "Спартака", высказался о переносе игры. Встреча должна была пройти в Сочи в воскресенье, однако после объявления в городе тревоги из-за угрозы атаки БПЛА она была сначала отложена на более позднее время, а затем перенесена на 2 марта.
"Мы, конечно, хотели, чтобы матч состоялся как можно раньше. Сыграть в воскресенье было бы идеально, ведь у нас совсем скоро кубковый матч с "Динамо". Но при таких обстоятельствах ничего нельзя было поделать. Теперь нам нужно вернуться в Москву и готовиться к матчу с "Динамо". Никаких оправданий не ищем. Рады, что победили и взяли три очка", - сказал испанец.