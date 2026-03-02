Рейтинг@Mail.ru
Новый тренер "Спартака" высказался о судействе в РПЛ
Футбол
 
20:18 02.03.2026
Новый тренер "Спартака" высказался о судействе в РПЛ
Новый тренер "Спартака" высказался о судействе в РПЛ - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Новый тренер "Спартака" высказался о судействе в РПЛ
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что система видеоассистента рефери (VAR) слишком часто вмешивается в игру. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
футбол
спорт
карлос карседо
спартак москва
динамо москва
сочи
Новости
спорт, карлос карседо, спартак москва, динамо москва, сочи
Футбол, Спорт, Карлос Карседо, Спартак Москва, Динамо Москва, Сочи
Новый тренер "Спартака" высказался о судействе в РПЛ

Тренер "Спартака" Карседо заявил, что VAR слишком часто вмешивается в игру в РПЛ

Хуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Getty Images / Андрей Михайлов
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что система видеоассистента рефери (VAR) слишком часто вмешивается в игру.
В понедельник "Спартак" одержал гостевую победу над "Сочи" в заключительном матче 19-го тура чемпионата России (3:2). По ходу встречи арбитр Евгений Буланов трижды прибегал к помощи VAR. На 8-й минуте он отменил пенальти в ворота хозяев, на 43-й - гол "Спартака", а на 90+9-й назначил 11-метровый удар в ворота "красно-белых". По итогам тура рефери обращались к VAR в каждом матче.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 марта 2026 • начало в 15:00
Завершен
Сочи
2 : 3
Спартак Москва
61‎’‎ • Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо)
90‎’‎ • Владимир Ильин (П)
22‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
79‎’‎ • Маркиньос
(Манфред Угальде)
90‎’‎ • Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Если говорить про уровень судейства сегодня, то он был достаточно хорошим. Другие матчи тура я тоже видел. А вот VAR вмешивается в игру действительно слишком часто. Мое скромное мнение: хотелось бы вернуться к старому футболу, чтобы мы прибегали к VAR только в самые важные моменты", - приводит слова Карседо сайт "Спартака".
Также испанский специалист, для которого это был первый официальный матч в качестве главного тренера "Спартака", высказался о переносе игры. Встреча должна была пройти в Сочи в воскресенье, однако после объявления в городе тревоги из-за угрозы атаки БПЛА она была сначала отложена на более позднее время, а затем перенесена на 2 марта.
"Мы, конечно, хотели, чтобы матч состоялся как можно раньше. Сыграть в воскресенье было бы идеально, ведь у нас совсем скоро кубковый матч с "Динамо". Но при таких обстоятельствах ничего нельзя было поделать. Теперь нам нужно вернуться в Москву и готовиться к матчу с "Динамо". Никаких оправданий не ищем. Рады, что победили и взяли три очка", - сказал испанец.
