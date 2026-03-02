FIDE объяснила включение Карякина в рейтинг ошибкой

В субботу Карякин впервые с июня 2024 года был включен в рейтинг FIDE и с 2750 очками расположился на десятой строчке. Согласно регламенту, шахматист автоматически исключается из рейтинга, если не участвует в турнирах в течение одного года. Карякина исключали в конце февраля 2023 года, но вернулся в мае того же года на 12-ю позицию. В понедельник он был вновь исключен из списка.