FIDE объяснила включение Карякина в рейтинг ошибкой
13:43 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/fide-2077885794.html
FIDE объяснила включение Карякина в рейтинг ошибкой
2026
FIDE объяснила включение Карякина в рейтинг ошибкой

FIDE объяснила включение Карякина в рейтинг ошибкой квалификационной комиссии

Сенатор РФ, гроссмейстер Сергей Карякин во время интервью агентству РИА Новости
Сенатор РФ, гроссмейстер Сергей Карякин во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) на своем официальном сайте заявила, что российский гроссмейстер Сергей Карякин был возвращен в рейтинг организации по ошибке квалификационной комиссии.
В субботу Карякин впервые с июня 2024 года был включен в рейтинг FIDE и с 2750 очками расположился на десятой строчке. Согласно регламенту, шахматист автоматически исключается из рейтинга, если не участвует в турнирах в течение одного года. Карякина исключали в конце февраля 2023 года, но вернулся в мае того же года на 12-ю позицию. В понедельник он был вновь исключен из списка.
«
"По ошибке матч на турнире "Российская шахматная корона" был в марте включен в рейтинговый список FIDE, нарушая действующие правила. После выявления ошибки квалификационная комиссия исключила турнир из рейтинговой системы FIDE. В результате статус Сергея Карякина был изменен на неактивный, и он был исключен из списка активных игроков в рейтинговом списке FIDE", - говорится в сообщении.
Квалификационная комиссия FIDE принесла извинения "за проблемы, которые могли возникнуть в связи с публикацией нового рейтинга". Также в организации пообещали, что в будущем они будут работать над улучшением процесса утверждения рейтингового списка.
На текущий момент продолжает лидировать в рейтинге FIDE норвежец Магнус Карлсен. Вторым идет американец Хикару Накамура, третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана.
