https://ria.ru/20260302/fide-2077885794.html
FIDE объяснила включение Карякина в рейтинг ошибкой
FIDE объяснила включение Карякина в рейтинг ошибкой - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
FIDE объяснила включение Карякина в рейтинг ошибкой
Международная шахматная федерация (FIDE) на своем официальном сайте заявила, что российский гроссмейстер Сергей Карякин был возвращен в рейтинг организации по... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T13:43:00+03:00
2026-03-02T13:43:00+03:00
2026-03-02T13:43:00+03:00
спорт
сергей карякин
международная федерация шахмат (fide)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980468052_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_a64700cd822d4129616e2266c9f90352.jpg
https://ria.ru/20260302/karyakin-2077784940.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980468052_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_94e5b2a8f602ff9b3617e513112e77d4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сергей карякин, международная федерация шахмат (fide)
Спорт, Сергей Карякин, Международная федерация шахмат (FIDE)
FIDE объяснила включение Карякина в рейтинг ошибкой
FIDE объяснила включение Карякина в рейтинг ошибкой квалификационной комиссии
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) на своем официальном сайте заявила, что российский гроссмейстер Сергей Карякин был возвращен в рейтинг организации по ошибке квалификационной комиссии.
В субботу Карякин впервые с июня 2024 года был включен в рейтинг FIDE и с 2750 очками расположился на десятой строчке. Согласно регламенту, шахматист автоматически исключается из рейтинга, если не участвует в турнирах в течение одного года. Карякина исключали в конце февраля 2023 года, но вернулся в мае того же года на 12-ю позицию. В понедельник он был вновь исключен из списка.
«
"По ошибке матч на турнире "Российская шахматная корона" был в марте включен в рейтинговый список FIDE, нарушая действующие правила. После выявления ошибки квалификационная комиссия исключила турнир из рейтинговой системы FIDE. В результате статус Сергея Карякина был изменен на неактивный, и он был исключен из списка активных игроков в рейтинговом списке FIDE", - говорится в сообщении.
Квалификационная комиссия FIDE принесла извинения "за проблемы, которые могли возникнуть в связи с публикацией нового рейтинга". Также в организации пообещали, что в будущем они будут работать над улучшением процесса утверждения рейтингового списка.
На текущий момент продолжает лидировать в рейтинге FIDE норвежец Магнус Карлсен. Вторым идет американец Хикару Накамура, третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана.