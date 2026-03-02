Евролига перенесла два матча из-за ситуации на Ближнем Востоке

Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство.