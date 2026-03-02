Рейтинг@Mail.ru
Евролига перенесла два матча из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
18:11 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/evroliga-2077978242.html
Евролига перенесла два матча из-за ситуации на Ближнем Востоке
Евролига перенесла два матча из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
Евролига перенесла два матча из-за ситуации на Ближнем Востоке
Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение о переносе на неопределенный срок двух матчей регулярного чемпионата в связи с ситуацией на Ближнем Востоке,... РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T18:11:00+03:00
2026-03-02T18:11:00+03:00
баскетбол
евролига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597351346_0:137:3078:1868_1920x0_80_0_0_a378663b74778fc0776510a3b36c7aac.jpg
https://ria.ru/20260228/konflikt-2077390129.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597351346_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_90e55c5e031ac2182cbdfc99384808b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
евролига
Баскетбол, Евролига
Евролига перенесла два матча из-за ситуации на Ближнем Востоке

Руководство Евролиги перенесло два матча из-за ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБаскетбол. Евролига
Баскетбол. Евролига - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Баскетбол. Евролига. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение о переносе на неопределенный срок двух матчей регулярного чемпионата в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщается на сайте организации
Перенесены встречи "Маккаби" (Израиль, Тель-Авив) - "Хапоэль" (Израиль, Тель-Авив) и "Партизан" (Сербия) - "Дубай" (ОАЭ). Обе встречи должны были пройти 5 марта, однако военные действия в регионе и связанные с ними проблемы с логистикой из-за закрытия воздушного пространства не позволяют провести игры в назначенный день. Отмечается, что дополнительная информация по ситуации будет опубликована в ближайшие дни.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Болельщики сборной Израиля по футболу - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
28 февраля, 12:33
 
БаскетболЕвролига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Северсталь
    Локомотив
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Автомобилист
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Барыс
    7
    0
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Болонья
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Нэшвилл
    Детройт
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Хетафе
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Фиорентина
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала