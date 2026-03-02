https://ria.ru/20260302/evroliga-2077978242.html
Евролига перенесла два матча из-за ситуации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение о переносе на неопределенный срок двух матчей регулярного чемпионата в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщается на сайте
организации
Перенесены встречи "Маккаби" (Израиль, Тель-Авив) - "Хапоэль
" (Израиль, Тель-Авив) и "Партизан
" (Сербия) - "Дубай
" (ОАЭ). Обе встречи должны были пройти 5 марта, однако военные действия в регионе и связанные с ними проблемы с логистикой из-за закрытия воздушного пространства не позволяют провести игры в назначенный день. Отмечается, что дополнительная информация по ситуации будет опубликована в ближайшие дни.
Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.