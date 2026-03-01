Хоккеисты и зрители в ледовом дворце "Большой"

Матч КХЛ между "Сочи" и "Торпедо" прервали из-за воздушной тревоги

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" прервали после объявления воздушной тревоги.

Встреча была приостановлена после пяти минут от начала третьего периода при счете 1:1.

« "На федеральной территории Сириус объявлена воздушная тревога. Убедительная просьба не создавать паники и проследовать в техническую зону", - заявил диктор на арене, после чего хоккеисты ушли со льда в подтрибунное помещение, зрители покинули трибуны.

В воскресенье по аналогичной причине был отложен старт матча футбольной Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", игра пройдет без зрителей. Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" - "Спартак" должен начаться на час позже - в 17:30 мск.