Матч КХЛ между "Сочи" и "Торпедо" прервали из-за воздушной тревоги
Футбол
 
15:51 01.03.2026 (обновлено: 16:01 01.03.2026)
Матч КХЛ между "Сочи" и "Торпедо" прервали из-за воздушной тревоги
Матч КХЛ между "Сочи" и "Торпедо" прервали из-за воздушной тревоги - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Матч КХЛ между "Сочи" и "Торпедо" прервали из-за воздушной тревоги
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" прервали после объявления воздушной тревоги. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
сочи
Новости
Матч КХЛ между "Сочи" и "Торпедо" прервали из-за воздушной тревоги

Матч КХЛ между "Сочи" и "Торпедо" был прерван воздушной тревогой

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" прервали после объявления воздушной тревоги.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 марта 2026 • начало в 14:00
Завершен
Сочи
5 : 1
Торпедо НН
16:53 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Ноэль Хофенмайер)
08:21 • Тимур Хафизов
(Ноэль Хофенмайер, Даниил Сероух)
09:19 • Макс Эллис
(Матвей Гуськов)
17:22 • Тимур Хафизов
(Даниил Сероух, Уильям Биттен)
19:00 • Sergei Popov
(Даниил Сероух, Тимур Хафизов)
04:33 • Шейн Принс
(Алексей Кручинин)
Встреча была приостановлена после пяти минут от начала третьего периода при счете 1:1.
«
"На федеральной территории Сириус объявлена воздушная тревога. Убедительная просьба не создавать паники и проследовать в техническую зону", - заявил диктор на арене, после чего хоккеисты ушли со льда в подтрибунное помещение, зрители покинули трибуны.
В воскресенье по аналогичной причине был отложен старт матча футбольной Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", игра пройдет без зрителей. Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" - "Спартак" должен начаться на час позже - в 17:30 мск.
Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ "Сочи" - ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.
