Матч КХЛ между "Сочи" и "Торпедо" прервали из-за воздушной тревоги

Встреча была приостановлена после пяти минут от начала третьего периода при счете 1:1.
«
"На федеральной территории Сириус объявлена воздушная тревога. Убедительная просьба не создавать паники и проследовать в техническую зону", - заявил диктор на арене, после чего хоккеисты ушли со льда в подтрибунное помещение, зрители покинули трибуны.
В воскресенье по аналогичной причине был отложен старт матча футбольной Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", игра пройдет без зрителей. Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" - "Спартак" должен начаться на час позже - в 17:30 мск.
Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ "Сочи" - ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.
