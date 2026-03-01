Рейтинг@Mail.ru
"Атланта" с Миранчуком в составе уступила "Сан-Хосе" в матче MLS
07:43 01.03.2026
"Атланта" с Миранчуком в составе уступила "Сан-Хосе" в матче MLS
"Атланта" с Миранчуком в составе уступила "Сан-Хосе" в матче MLS
"Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, на выезде уступила "Сан-Хосе Эртквейкс" в матче регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
сан-хосе (город)
"Атланта" с Миранчуком в составе уступила "Сан-Хосе" в матче MLS

"Атланта" проиграла "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата MLS

© Соцсети ФК "Атланта"Алексей Миранчук
Алексей Миранчук - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Соцсети ФК "Атланта"
Алексей Миранчук. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, на выезде уступила "Сан-Хосе Эртквейкс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Сан-Хосе завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Престон Джадд (24-я минута) и Уссени Буда (79). Миранчук вышел на замену на 60-й минуте и результативными действиями не отметился.
В другом матче "Спортинг Канзас-Сити", в составе которого выступает российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, сыграл вничью с "Коламбус Крю" (2:2). Россиянин вышел в стартовом составе и отыграл 90 минут.
