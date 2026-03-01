https://ria.ru/20260301/milan-2077683060.html
"Милан" победил "Кремонезе" в матче Серии А
"Милан" обыграл "Кремонезе" в выездном матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
милан
интер
рафаэл леау
кремонезе
страхиня павлович
"Милан" обыграл "Кремонезе" в выездном матче 27-го тура чемпионата Италии