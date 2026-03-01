Рейтинг@Mail.ru
"Милан" победил "Кремонезе" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Футбол
 
16:25 01.03.2026
"Милан" победил "Кремонезе" в матче Серии А
серия а (чемпионат италии по футболу), милан, интер, рафаэл леау, кремонезе, страхиня павлович
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Милан, Интер, Рафаэл Леау, Кремонезе, Страхиня Павлович
© официальный твиттер клуба "Милан"Футболисты "Милана"
Футболисты Милана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© официальный твиттер клуба "Милан"
Футболисты "Милана". Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Милан" обыграл "Кремонезе" в выездном матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Кремоне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Страхиня Павлович (90-я минута) и Рафаэл Леау (90+4).
"Милан", набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице. "Кремонезе", который не может победить на протяжении 13 встреч, располагается на 17-й строчке с 24 баллами.
В следующем туре "Милан" 8 марта примет "Интер", "Кремонезе" в этот же день сыграет в гостях с "Лечче".
