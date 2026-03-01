https://ria.ru/20260301/match-2077703423.html
Матч РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" перенесли на другую дату
2026-03-01T17:51:00+03:00
2026-03-01T17:51:00+03:00
2026-03-01T18:08:00+03:00
футбол
россия
спартак москва
сочи
сочи
россия
сочи
Матч РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" перенесли на 2 марта из-за угрозы БПЛА
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и московским "Спартаком" перенесли на другую дату, сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).
В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Глава РПЛ Александр Алаев допускал перенос матча на 19:00 мск. Позднее лига объявила, что встреча состоится в запланированное время - 16:30, но по решению арбитра начало все же перенесли на час. В установленное время встреча не стартовала.
«
"По решению главного арбитра матч 19-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" будет перенесен на другую дату в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. О новой дате и времени мы сообщим дополнительно", - говорится в заявлении.
Как сообщает "Сочи" в Telegram-канале, игра пройдет в понедельник, 2 марта.
"Спартак" с 29 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Сочи" (9 очков) идет на последней, 16-й строчке.
В воскресенье по аналогичной причине был отложен старт матча Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", игра началась спустя 1 час 45 минут и проходит без зрителей. В 14:00 в Сочи стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" и был прерван в начале третьего периода.
Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.