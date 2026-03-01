https://ria.ru/20260301/match-2077675572.html
Начало матча РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" перенесли на час
Начало матча РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" перенесли на час - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Начало матча РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" перенесли на час
Начало матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами "Сочи" и московского "Спартака" перенесли на час из-за воздушной тревоги, сообщили... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T15:57:00+03:00
2026-03-01T15:57:00+03:00
2026-03-01T16:03:00+03:00
футбол
сочи
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898990406_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_43220171ab50725ca9f1e8f10942e377.jpg
https://ria.ru/20260301/sochi-2077675070.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898990406_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_08702405a7f5ab2495e2c97588e3b093.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), россия
Футбол, Сочи, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Россия
Начало матча РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" перенесли на час
Арбитр отложил на час начало матча РПЛ между "Сочи" и "Спартаком"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Начало матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами "Сочи" и московского "Спартака" перенесли на час из-за воздушной тревоги, сообщили журналистам в пресс-службе чемпионата.
02 марта 2026 • начало в 15:00
Матч не начался
В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Глава РПЛ Александр Алаев допускал перенос матча на 19:00 мск, позднее лига объявила, что начало встречи состоится в запланированное время - 16:30.
«
"В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности, по решению главного арбитра изменено время начала матча 19-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак". Игра перенесена на 17:30 мск", - сообщили в РПЛ.
"Спартак" с 29 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Сочи" (9 очков) идет на последней, 16-й строчке.
В воскресенье по аналогичной причине был отложен старт матча Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", игра пройдет без зрителей. Стартовавший матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" был прерван в начале третьего периода, игроков и болельщиков увели в подтрибунное помещение.
Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ "Сочи" - ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.