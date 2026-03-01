Начало матча РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" перенесли на час

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Начало матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами "Сочи" и московского "Спартака" перенесли на час из-за воздушной тревоги, сообщили журналистам в пресс-службе чемпионата.

В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Глава РПЛ Александр Алаев допускал перенос матча на 19:00 мск, позднее лига объявила, что начало встречи состоится в запланированное время - 16:30.

« "В связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности, по решению главного арбитра изменено время начала матча 19-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак". Игра перенесена на 17:30 мск", - сообщили в РПЛ.

"Спартак" с 29 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Сочи" (9 очков) идет на последней, 16-й строчке.

В воскресенье по аналогичной причине был отложен старт матча Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", игра пройдет без зрителей. Стартовавший матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" был прерван в начале третьего периода, игроков и болельщиков увели в подтрибунное помещение.