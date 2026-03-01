Рейтинг@Mail.ru
Матч "Сочи" - "Спартак" состоится по расписанию
Футбол
 
15:25 01.03.2026 (обновлено: 15:31 01.03.2026)
Матч "Сочи" - "Спартак" состоится по расписанию
Матч "Сочи" - "Спартак" состоится по расписанию
Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Спартаком" начнется в запланированное время
Матч "Сочи" - "Спартак" состоится по расписанию

РПЛ сообщила, что матч "Сочи" - "Спартак" состоится по расписанию

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Спартаком" начнется в запланированное время, сообщается в Telegram-канале футбольного чемпионата.
В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Глава РПЛ Александр Алаев допускал перенос матча на вечернее время. Встреча, как и было запланировано, начнется в 16:30 мск.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 марта 2026 • начало в 15:00
Матч не начался
Сочи
:
Спартак Москва
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Спартак" с 29 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Сочи" (9 очков) идет на последней, 16-й строчке.
В воскресенье по аналогичной причине на полчаса был отложен старт воскресного матча Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", позднее было объявлено, что игра пройдет без зрителей. В данный момент в Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо".
Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ между "Сочи" и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.
Футбол Спорт Сочи Спартак Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
