Матч "Сочи" - "Спартак" состоится по расписанию

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Спартаком" начнется в запланированное время, сообщается в Telegram-канале футбольного чемпионата.

В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Глава РПЛ Александр Алаев допускал перенос матча на вечернее время. Встреча, как и было запланировано, начнется в 16:30 мск.

"Спартак" с 29 очками занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), "Сочи" (9 очков) идет на последней, 16-й строчке.

В воскресенье по аналогичной причине на полчаса был отложен старт воскресного матча Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", позднее было объявлено, что игра пройдет без зрителей. В данный момент в Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо".