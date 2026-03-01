Первые голы Овечкина после Олимпиады! Русский герой прервал жуткую серию

"Вашингтон" проиграл "Монреалю" в матче чемпионата НХЛ. От обидного поражения "Кэпиталз" не спасли даже голы Александра Овечкина.

Канада чтит Овечкина

Для "Вашингтон Кэпиталз" возобновление сезона Национальной хоккейной лиги, которая взяла паузу практически на месяц в связи с проведением в Италии зимних Олимпийских игр, состоялось успешным. Подопечные Спенсера Карбери начали финальный отрезок регулярного чемпионата с двух домашних побед — над одним из своих конкурентов по Столичному дивизиону "Филадельфией Флайерз" (3:1) и лидером Тихоокеанского дивизиона "Вегас Голден Найтс" (3:2). И хотя игру "Вашингтона" нельзя назвать привлекательной и яркой, для Александра Овечкина и компании прямо сейчас на первом месте стоит только результат. Например, во встрече с "Филадельфией" его — результат — в большей степени добыли защитники: Расмус Сандин и Тревор ван Римсдайк забросили по шайбе, а Джейкоб Чикран и Деклан Чисхольм выступили ассистентами.

« "Это в целом все объясняет. Мы должны искать способы забить гол и победить. Иногда это приходится делать не совсем привычным для нас способом. Но нам на финишной прямой нужно любыми средствами добыть два очка в матче, пусть даже это не будет выглядеть эффектно и красиво. Матч с "Флайерз" — как раз из этой серии. Временами у нас были трудности, но мы неплохо поработали", — сказал главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

© REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин © REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин

У наставника "столичных" есть повод для оптимизма. Его команда, которую многие еще относительно недавно выписали из участников розыгрыша Кубка Стэнли, приблизилась в зоне плей-офф. Их отставание от уайлд-кард на момент начала сегодняшнего игрового дня составляло всего лишь два очка. Очень кстати для "Вашингтона" поражение в принципиальном матче против "Флайерз" потерпел "Бостон Брюинз", за которыми и следует коллектив из столицы США. Правда, "мишки" провели на три матча меньше, чем "Кэпс".

С возобновлением "регулярки" "Кэпиталз" вступили в очередной хоккейный марафон из трех матчей за четыре дня. Немного передохнув после недавней игры с "Филадельфией", "столичные" сыграли уже одиннадцатый полноценный "бэк-ту-бэк" в сезоне — спустя менее суток после домашней победы над "Вегасом" столичная команда сыграла в канадской провинции Квебек против самого титулованного клуба в истории НХЛ "Монреаль Канадиенс", который также находится в зоне уайлд-карда.

Для "Вашингтона" и "Монреаля" этот очный матч стал третьим и последним в текущем регулярном сезоне. Предыдущие две игры завершились в пользу "Кэпиталз". Например, когда подопечные Карбери последний до сегодняшнего дня раз приезжали в гости к "Канадиенс", то их визит ознаменовался убедительной победой "столичных" со счетом 8:4 и 33-м хет-триком Александра Овечкина в карьере в чемпионатах НХЛ. Второй же матч "Кэпс" выиграли благодаря голу Коннора Макмайкла в овертайме (3:2 ОТ), но при этом оформили яркий камбэк со счета 0:2. Ту игру хоккейная общественность Монреаля, к слову, предпочла занести себе в актив, ведь "Хабс" удалось сдержать Овечкина и не дать российскому рекордсмену отметиться результативными действиями.

« "Стакан наполовину полон: "Монреаль" не позволил капитану "Вашингтона" Алексу Овечкину забить ни одного гола или сделать голевую передачу, прервав его результативную серию, в ходе которой он забросил пять шайб и оформил один ассист", — написали авторы главной англоязычной газеты Монреаля Gazette.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

Всего же в предыдущих 62 матчах против "Канадиенс" в "регулярках" НХЛ Овечкин набрал 74 очка и забросил 42 шайбы, из которых 19 — в 29 играх в Монреале. К сегодняшнему визиту Александра Михайловича на знаменитую арену "Белл-центр", вмещающую более 21 тысячи зрителей, "Хабс" готовились по-особенному. Эта игра может стать последней в карьере прославленного россиянина как против "Канадиенс", так и в принципе в провинции Квебек, где в 2008-м году сборная России вместе с Овечкиным одержала историческую победу на чемпионате мира.

« "Сегодняшний вечер может ознаменоваться последним выступлением 40-летнего Овечкина на арене "Белл-центр". Если это произойдет, то для нас это будет прощанием с величайшим голеадором в истории хоккея", — отметила пресс-служба "Монреаля".

© REUTERS / Brad Mills Александр Овечкин © REUTERS / Brad Mills Александр Овечкин

Овечкин стал еще ближе к тысяче

Если в предыдущих матчах "Вашингтон" предпочитал жертвовать яркой игрой ради достижения результата, то в Монреале подопечные Спенсера Карбери вместе с местными "Канадиенс" сходу принялись размениваться атаками, забыв об обороне. Команды постоянно создавали остроту у чужих ворот и по очереди создавали момент за моментом. Вопрос заключался только в том, чья реализация окажется успешнее. В этом компоненте преуспели хозяева площадки, которые почти год не выигрывали у "Кэпиталз" и у кого еще свежим остается в памяти обидное поражение в предыдущем очном матче.

"Хабс" использовали первую же возможность поразить ворота соперника. Причем этот шанс им любезно предоставили сами "Кэпиталз". На первых секундах матча Джейкоб Чикран неудачно сыграл в средней зоне и, не имея за спиной никакой страховки, небрежно бросил и попал в Коула Кофилда. Главный снайпер "Монреаля", приняв шайбу на себя, тут же убежал один на один с вратарем и технично переиграл Чарли Линдгрена, открыв счет на 30-й секунде встречи.

"Вашингтон" на этот гол ответил пусть и не сразу, но довольно скоро. В середине первого периода "Кэпиталз" провели не самую аккуратную атаку, однако она получилась результативной. Дилан Строум с трудом сохранил шайбу в чужой зоне и отпасовал на синюю линию на Деклана Чисхольма, который без промедления сразу же бросил по воротам. Шайба затесалась на пятаке, где отличную работу проделал Энтони Бовиллье, сбивший голкипера "Монреаля" Якуба Добеша с толку. Через пару рикошетов шайба отскочила к Александру Овечкину, который проявил инстинкт опытного снайпера и воткнул шайбу в сетку.

Благодаря этому голу Овечкин прервал свою неудачную "сухую" серию из семи матчей без заброшенных шайб подряд и отличился впервые после возобновления сезона, который брал паузу на период Олимпийских игр. Вместе с этим 40-летний россиянин установил ряд достижений. Например, забросил 20-ю шайбу в карьере на стадионе "Монреаля" "Белл-центр". Овечкин стал десятым игроком в истории, кому удалось оформить по 20 голов как минимум на семи разных аренах НХЛ. Более чем на семи аренах лиги за историю НХЛ забивали только Фил Эспозито (9), Уэйн Гретцки (8) и Дин Прентис (8).

© REUTERS / Eric Bolte Александр Овечкин празднует гол © REUTERS / Eric Bolte Александр Овечкин празднует гол

Не успели Овечкин и "Вашингтон" порадоваться голу, как "Монреаль" тут же снова вышел вперед, когда спустя минуту после шайбы россиянина дубль оформил Коуфилд. Нерв в игре присутствовал едва ли не до финальной сирены, но ключевой и определяющий момент случился в середине встречи, когда "Канадиенс" забросили две подряд шайбы в течение нескольких минут. На экваторе второго периода по голу на свой счет записали Майк Мэтисон и Кирби Дак. "Кэпиталз", которым в рамках борьбы за место в плей-офф запрещено ошибаться, сегодня очень невнимательно сыграли у своих ворот и позволили сопернику чересчур много: и шансов, и времени на принятие решения, и пространство.

При этом "Хабс" тоже делились с гостями возможностями, получая необязательные удаления. И сколько бы попыток забросить фирменным щелчком из левого круга вбрасывания не предпринял Овечкин, все шайбы на себя поймал Якуб Добеш, не давший "Вашингтону" реализовать большинство. Впрочем, Александр Михайлович нашел другой путь.

В середине третьего периода Овечкин здорово открылся на чужом пятаке и одним касанием отправил шайбу мимо голкипера "Монреаля", впервые за два месяца оформив дубль. Этим голом 40-летний россиянин не только обеспечил интригующую концовку матча, но и:

с 24 шайбами в сезоне-2025/26 стал единоличным лидером "Вашингтона" в командном зачете снайперов в текущей "регулярке";

забросил 921-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги;

забросил 998-ю шайбу в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф и приблизился как с символической отметке в 1000 голов, так и к абсолютному снайперскому рекорду Уэйна Гретцки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф НХЛ);

провел 183-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ, в которых оформил минимум два гола. Рекорд лиги по этому показателю пока еще остается за Гретцки (189 матчей).

В решающей части матча "Вашингтон" неистово штурмовал ворота "Монреаля", а сам Овечкин даже заходил на хет-трик, но "Канадиенс" не только не позволили этому случиться, но и нанесли два решающих удара по сопернику. Сперва Ник Сузуки снял все вопросы о победителе матча, а затем Джейк Эванс при игре в меньшинстве отправил шайбу в пустые ворота "Кэпиталз" прямо на глазах у Овечкина, который был очень раздосадован.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин