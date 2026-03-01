Два гола Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). В составе "Канадиенс" голами отметились Коул Кофилд (1-я и 15-я минуты), Майк Мэтисон (33), Кирби Дак (37), Ник Сузуки (57) и Джейк Эванс (59). У "Вашингтона" дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин (14, 53).
Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес шесть бросков в створ ворот и применил два силовых приема. Благодаря шайбе, заброшенной в матче с "Монреалем", 40-летний россиянин прервал безголевую серию, которая составила семь матчей. Овечкин 20-й раз в карьере забил на арене "Белл-центр" в Монреале в рамках чемпионатов НХЛ. Форвард "Вашингтона" стал десятым игроком в истории лиги, кому удалось забросить по 20 шайб минимум на семи разных стадионах НХЛ. Более чем на семи аренах лиги за историю НХЛ забивали Фил Эспозито (9), Уэйн Гретцки (8) и Дин Прентис (8).
Александр Овечкин провел 183-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ с двумя заброшенными шайбами и более. Рекорд по числу игру с двумя голами и более принадлежит Греции (189).
Форвард "Монреаля" Иван Демидов очков не набрал.
"Вашингтон" прервал свою победную серию из трех матчей. "Монреаль" одержал пятую победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ.
