Два гола Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ

Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес шесть бросков в створ ворот и применил два силовых приема. Благодаря шайбе, заброшенной в матче с "Монреалем", 40-летний россиянин прервал безголевую серию, которая составила семь матчей. Овечкин 20-й раз в карьере забил на арене "Белл-центр" в Монреале в рамках чемпионатов НХЛ. Форвард "Вашингтона" стал десятым игроком в истории лиги, кому удалось забросить по 20 шайб минимум на семи разных стадионах НХЛ. Более чем на семи аренах лиги за историю НХЛ забивали Фил Эспозито (9), Уэйн Гретцки (8) и Дин Прентис (8).