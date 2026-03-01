Рейтинг@Mail.ru
Два гола Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
05:59 01.03.2026 (обновлено: 06:42 01.03.2026)
Два гола Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ
Два гола Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Два гола Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
монреаль канадиенс
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, монреаль канадиенс, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Монреаль Канадиенс, Александр Овечкин
Два гола Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ

Два гола Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче против "Монреаля"

Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
6 : 2
Вашингтон
00:30 • Коул Кофилд
14:19 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Джейден Страбл)
32:22 • Майк Мэтесон
(Захари Болдук, Алекс Ньюхук)
36:34 • Кирби Дах
(Ник Сузуки)
56:44 • Ник Сузуки
58:35 • Джейк Эванс
13:16 • Александр Овечкин
(Энтони Бовилье, Деклан Чисхолм)
52:12 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Энтони Бовилье)
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). В составе "Канадиенс" голами отметились Коул Кофилд (1-я и 15-я минуты), Майк Мэтисон (33), Кирби Дак (37), Ник Сузуки (57) и Джейк Эванс (59). У "Вашингтона" дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин (14, 53).
Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес шесть бросков в створ ворот и применил два силовых приема. Благодаря шайбе, заброшенной в матче с "Монреалем", 40-летний россиянин прервал безголевую серию, которая составила семь матчей. Овечкин 20-й раз в карьере забил на арене "Белл-центр" в Монреале в рамках чемпионатов НХЛ. Форвард "Вашингтона" стал десятым игроком в истории лиги, кому удалось забросить по 20 шайб минимум на семи разных стадионах НХЛ. Более чем на семи аренах лиги за историю НХЛ забивали Фил Эспозито (9), Уэйн Гретцки (8) и Дин Прентис (8).
Александр Овечкин провел 183-й матч в карьере в чемпионатах НХЛ с двумя заброшенными шайбами и более. Рекорд по числу игру с двумя голами и более принадлежит Греции (189).
Форвард "Монреаля" Иван Демидов очков не набрал.
"Вашингтон" прервал свою победную серию из трех матчей. "Монреаль" одержал пятую победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ.
Хоккей
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
Александр Овечкин
 
