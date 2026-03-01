https://ria.ru/20260301/khokkey-2077580321.html
Овечкин забил 921-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 921-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Овечкин забил 921-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 921-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T05:37:00+03:00
2026-03-01T05:37:00+03:00
2026-03-01T06:42:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077578798_0:11:2844:1610_1920x0_80_0_0_1ae0ed0c55ec3d139794d874dbca969c.jpg
https://ria.ru/20250405/tablitsa-luchshikh-bombardirov-nkhl-na-segodnya-1841381783.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077578798_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_0bdfaaa9dc77287512ddd9c1a8e93e48.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 921-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забросил 921-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги