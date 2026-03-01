Рейтинг@Mail.ru
Овечкин забил 921-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:37 01.03.2026 (обновлено: 06:42 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/khokkey-2077580321.html
Овечкин забил 921-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 921-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Овечкин забил 921-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 921-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T05:37:00+03:00
2026-03-01T06:42:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077578798_0:11:2844:1610_1920x0_80_0_0_1ae0ed0c55ec3d139794d874dbca969c.jpg
https://ria.ru/20250405/tablitsa-luchshikh-bombardirov-nkhl-na-segodnya-1841381783.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077578798_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_0bdfaaa9dc77287512ddd9c1a8e93e48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 921-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Овечкин забросил 921-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

© REUTERS / Eric BolteАлександр Овечкин празднует гол
Александр Овечкин празднует гол - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Eric Bolte
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 921-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
6 : 2
Вашингтон
00:30 • Коул Кофилд
14:19 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Джейден Страбл)
32:22 • Майк Мэтесон
(Захари Болдук, Алекс Ньюхук)
36:34 • Кирби Дах
(Ник Сузуки)
56:44 • Ник Сузуки
58:35 • Джейк Эванс
13:16 • Александр Овечкин
(Энтони Бовилье, Деклан Чисхолм)
52:12 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Энтони Бовилье)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Овечкин отметился двумя голами в гостевом матче регулярного чемпионата против "Монреаль Канадиенс".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Вторая шайба Овечкина в матче с "Монреалем" стала для него 921-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин на фотосессии с шайбой - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
5 апреля 2025, 07:45
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала