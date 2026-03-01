https://ria.ru/20260301/glushakov-2077639999.html
Глушаков рассказал, что думает о приходе в "Спартак" связанных с ЦСКА людей
спорт, денис глушаков, спартак москва, пфк цска, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" Денис Глушаков заявил РИА Новости, что спокойно относится к приходу в руководство клуба менеджеров, связанных с ЦСКА.
В октябре 2025 года новым генеральным директором "Спартака
" стал Сергей Некрасов. Тогда же его заместителем по российскому направлению селекции и молодежному футболу стал Андрей Мовсесьян. Первый в разговоре со "Спорт-Экспрессом" признавался, что в юности симпатизировал главному сопернику "красно-белых" - московскому ЦСКА
. Второй, несмотря на то что является спартаковским воспитанником, с 2012 по 2024 год работал в армейском клубе.
«
"Что мне смущаться из-за этого? Я спокойно отношусь. Я смотрю на результаты и игру "Спартака" - их я пока не вижу", - сказал Глушаков.
"Не знаю, с кем там контактировать, - отметил экс-полузащитник сборной России, отвечая на вопрос о том, общался ли он с новым генеральным директором "Спартака". - Иногда с днем рождения через раз поздравляют. Новолуние - не поздравляют, нет новолуния - поздравляют; на сайте пишут, в соцсетях - нет. На сайтах уже никто не поздравляет, а они галочку поставили. Дурдом".
"Спартак" в 18 матчах набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ
). Отставание от идущего первым "Краснодара
" составляет 11 очков. В первом матче после зимней паузы "красно-белые" 1 марта на выезде сыграют с "Сочи
".