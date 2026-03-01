Глушаков рассказал, что думает о приходе в "Спартак" связанных с ЦСКА людей

"Что мне смущаться из-за этого? Я спокойно отношусь. Я смотрю на результаты и игру "Спартака" - их я пока не вижу", - сказал Глушаков.

"Не знаю, с кем там контактировать, - отметил экс-полузащитник сборной России, отвечая на вопрос о том, общался ли он с новым генеральным директором "Спартака". - Иногда с днем рождения через раз поздравляют. Новолуние - не поздравляют, нет новолуния - поздравляют; на сайте пишут, в соцсетях - нет. На сайтах уже никто не поздравляет, а они галочку поставили. Дурдом".