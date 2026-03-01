https://ria.ru/20260301/borodavko-2077644752.html
Бородавко объяснил спад результатов лыжницы Фалеевой
лыжные гонки
спорт
юрий бородавко
спорт, юрий бородавко
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что двукратная победительница спринтерского зачета Кубка России Анастасия Фалеева не показывает хорошие результаты из-за перенесенной длительной болезни.
Фалеева в воскресенье не смогла выйти в полуфинал спринта на чемпионате России, финишировав пятой в своем забеге.
"Что касается Анастасии Фалеевой, у нее была очень серьезная болезнь. Она тяжело переболела и больше месяца вообще не тренировалась. Когда вернулась к занятиям, в Малиновке стояли сильные морозы, и необходимый объем работы выполнить не удалось", - сказал Бородавко.
"Поэтому сейчас наблюдается спад. Нужно заново начинать системную работу, восстанавливать спортивную форму. Пока это будет происходить за счет стартов", - отметил собеседник агентства.