Бородавко объяснил спад результатов лыжницы Фалеевой - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
13:09 01.03.2026
Бородавко объяснил спад результатов лыжницы Фалеевой
Бородавко объяснил спад результатов лыжницы Фалеевой
2026
Бородавко объяснил спад результатов лыжницы Фалеевой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что двукратная победительница спринтерского зачета Кубка России Анастасия Фалеева не показывает хорошие результаты из-за перенесенной длительной болезни.
Фалеева в воскресенье не смогла выйти в полуфинал спринта на чемпионате России, финишировав пятой в своем забеге.
«
"Что касается Анастасии Фалеевой, у нее была очень серьезная болезнь. Она тяжело переболела и больше месяца вообще не тренировалась. Когда вернулась к занятиям, в Малиновке стояли сильные морозы, и необходимый объем работы выполнить не удалось", - сказал Бородавко.
"Поэтому сейчас наблюдается спад. Нужно заново начинать системную работу, восстанавливать спортивную форму. Пока это будет происходить за счет стартов", - отметил собеседник агентства.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринты - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Большунов рассказал о плохом самочувствии в спринте на чемпионате России
Вчера, 11:29
 
Лыжные гонкиСпортЮрий Бородавко
 
