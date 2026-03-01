https://ria.ru/20260301/bars-2077683534.html
Шайба Барабанова помогла "Ак Барсу" обыграть "Трактор"
Казанский "Ак Барс" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
хоккей
спорт
александр барабанов
тимур билялов
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
трактор
ак барс
