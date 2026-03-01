Рейтинг@Mail.ru
Шайба Барабанова помогла "Ак Барсу" обыграть "Трактор" - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Хоккей
 
16:27 01.03.2026 (обновлено: 16:40 01.03.2026)
Шайба Барабанова помогла "Ак Барсу" обыграть "Трактор"
Шайба Барабанова помогла "Ак Барсу" обыграть "Трактор"
Шайба Барабанова помогла "Ак Барсу" обыграть "Трактор"
Казанский "Ак Барс" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T16:27:00+03:00
2026-03-01T16:40:00+03:00
хоккей
спорт
александр барабанов
тимур билялов
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
трактор
ак барс
Шайба Барабанова помогла "Ак Барсу" обыграть "Трактор"

Шайба Барабанова помогла "Ак Барсу" в третий раз за сезон КХЛ обыграть "Трактор"

Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" (Казань)
Хоккей. КХЛ. Трактор (Челябинск) - Ак Барс (Казань) - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей, отличился Александр Барабанов (49-я минута). По ходу первого периода из-за травмы был заменен голкипер гостей Тимур Билялов, место в воротах занял Максим Арефьев. Также замену вратаря в начале матча провел "Трактор" - на 5-й минуте вместо Сергея Мыльникова на лед вышел Дмитрий Николаев.
01 марта 2026 • начало в 14:00
Завершен
Трактор
0 : 1
Ак Барс
08:56 • Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Алексей Пустозеров)
Нападающий "Ак Барса" Кирилл Семенов отметился 250-й результативной передачей в КХЛ. Клуб из столицы Татарстана в третий раз за сезон обыграл "Трактор", челябинская команда одержала одну победу.
Казанский клуб прервал серию из трех поражений и с 84 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, "Ак Барс" уже гарантировал себе участие в плей-офф. "Трактор" (63 очка) располагается на шестой строчке.
В следующем матче "Ак Барс" 3 марта сыграет на выезде с тольяттинской "Ладой", челябинский клуб на следующий день встретится в гостях с нижегородским "Торпедо".
