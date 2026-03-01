Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" с трудом обыграл аутсайдера Ла Лиги
Футбол
 
01:08 01.03.2026
"Атлетико" с трудом обыграл аутсайдера Ла Лиги
"Атлетико" с трудом обыграл аутсайдера Ла Лиги
Мадридский "Атлетико" обыграл "Овьедо" в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
хулиан альварес
атлетико (мадрид)
реал сосьедад
райо вальекано
2026
"Атлетико" с трудом обыграл аутсайдера Ла Лиги

"Атлетико" победил идущий последним в Ла Лиге "Овьедо" благодаря голу в концовке

Хулиан Альварес
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" обыграл "Овьедо" в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
28 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Овьедо
0 : 1
Атлетико Мадрид
90‎’‎ • Хулиан Альварес
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Овьедо завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Хулиан Альварес (90+4-я минута).
"Атлетико" с 51 очком поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Овьедо" с 17 баллами располагается на последней, 20-й строчке.
В следующем туре "Атлетико" 7 марта примет "Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, тремя днями ранее "Овьедо" сыграет в гостях с "Райо Вальекано".
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"ПСЖ" благодаря сухарю Сафонова победил "Гавр" в матче Лиги 1
