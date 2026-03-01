https://ria.ru/20260301/alaev-2077732880.html
РПЛ поставила матч в Сочи на раннее время из-за расписания "Спартака"
РПЛ поставила матч в Сочи на раннее время из-за расписания "Спартака"
Раннее начало перенесенного матча чемпионата России между "Сочи" и "Спартаком" обусловлено предстоящей встречей "красно-белых" в Кубке России со столичным... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
футбол
спорт
александр алаев
спартак москва
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
сочи
Алаев: раннее начало матча в Сочи обусловлено предстоящей игрой "Спартака" в КР