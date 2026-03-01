Рейтинг@Mail.ru
РПЛ поставила матч в Сочи на раннее время из-за расписания "Спартака" - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:12 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/alaev-2077732880.html
РПЛ поставила матч в Сочи на раннее время из-за расписания "Спартака"
РПЛ поставила матч в Сочи на раннее время из-за расписания "Спартака" - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
РПЛ поставила матч в Сочи на раннее время из-за расписания "Спартака"
Раннее начало перенесенного матча чемпионата России между "Сочи" и "Спартаком" обусловлено предстоящей встречей "красно-белых" в Кубке России со столичным... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T21:12:00+03:00
2026-03-01T21:12:00+03:00
футбол
спорт
александр алаев
спартак москва
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809995112_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_b72d778de2ea99628bb4c0b036b2e296.jpg
https://ria.ru/20260301/torpedo-2077716747.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809995112_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_81fc35f30c73deb053b2f4ed279e81ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр алаев, спартак москва, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), сочи
Футбол, Спорт, Александр Алаев, Спартак Москва, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Сочи
РПЛ поставила матч в Сочи на раннее время из-за расписания "Спартака"

Алаев: раннее начало матча в Сочи обусловлено предстоящей игрой "Спартака" в КР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава РПЛ Александр Алаев
Глава РПЛ Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Раннее начало перенесенного матча чемпионата России между "Сочи" и "Спартаком" обусловлено предстоящей встречей "красно-белых" в Кубке России со столичным "Динамо", сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.
В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. После этого РПЛ сообщила, что решением президента лиги матч 19-го тура "Сочи" - "Спартак" перенесен на 2 марта и начнется в 15:00 по московскому времени.
«
"Раннее начало матча обусловлено в том числе грядущей встречей Кубка России между "Спартаком" и московским "Динамо", которая состоится 5 марта. Ввиду обстоятельств "Спартак" и так имеет меньше дней на подготовку, но более раннее возвращение в Москву позволит команде быстрее войти в подготовительный режим", - приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.
Встреча полуфинала пути РПЛ Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 5 марта на стадионе "бело-голубых".
футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Торпедо" победило "Черноморец" в дважды переносившейся игре Первой лиги
Вчера, 19:26
 
ФутболСпортАлександр АлаевСпартак МоскваДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Сочи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала