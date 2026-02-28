Рейтинг@Mail.ru
Футбольным судьям разрешили проверять вторые желтые карточки
Футбол
 
18:47 28.02.2026
Футбольным судьям разрешили проверять вторые желтые карточки
2026
Футбол, IFAB
Футбольным судьям разрешили проверять вторые желтые карточки

IFAB разрешил VAR вмешиваться в случае спорной второй желтой карточки

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил арбитрам, отвечающим за систему видеоассистента рефери (VAR), вмешиваться в случае ошибочных удалений игроков после второй желтой карточки, сообщается на сайте организации.
Решения об изменениях были приняты на 140-м ежегодном общем собрании IFAB в Уэльсе. Также видеоассистентам разрешили вмешиваться в случаях, если главный арбитр наказывает желтой или красной карточкой другого игрока, и при ошибочном назначении углового удара, но только в том случае, если проверка может быть завершена немедленно и без задержки возобновления игры.
Помимо этого, по новым правилам замененные игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд после того, как резервный арбитр поднял табличку. В противном случае запасному игроку не будет разрешено выйти на поле до первой остановки игры после истечения одной минуты игрового времени. Также если футболист получает травму и это приводит к остановке игры, то он должен покинуть поле и оставаться за его пределами в течение одной минуты после возобновления матча.
Если судья считает, что вбрасывание аута или удар от ворот выполняются слишком долго или намеренно затягиваются, начинается пятисекундный отсчет. Если к его окончанию мяч не введен в игру, то право на вбрасывание аута получает команда соперника, а при затяжке удара от ворот другая команда получает право на угловой удар.
IFAB согласился провести консультации для разработки мер в случаях, когда игроки в одностороннем порядке покидают поле в знак протеста против решения судьи или когда такие действия инициируют представители команды, и когда игроки прикрывают рот во время конфронтации с соперниками в ходе матчей. На собрании было принято решение продолжить тестирования, связанные с определением офсайда. Также были получены обновления о разработке полуавтоматической технологии определения офсайда.
Все утвержденные правила будут применяться на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Табло системы видеопомощи арбитрам (VAR) - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
IFAB может протестировать на ЧМ-2026 VAR для определения угловых, пишут СМИ
2 декабря 2025, 11:37
 
Футбол IFAB
 
