Рейтинг@Mail.ru
Собака выбежала на трассу во время гонки на этапе Кубка России по биатлону - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
13:06 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/sobaka-2077399360.html
Собака выбежала на трассу во время гонки на этапе Кубка России по биатлону
Собака выбежала на трассу во время гонки на этапе Кубка России по биатлону - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Собака выбежала на трассу во время гонки на этапе Кубка России по биатлону
Собака выбежала на трассу во время мужской гонки преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T13:06:00+03:00
2026-02-28T13:06:00+03:00
биатлон
златоуст
карим халили
кубок россии по биатлону
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927946452_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_88f2e9819dcbba83325534fad15bfa0b.jpg
https://ria.ru/20260227/metelja-2077136394.html
златоуст
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927946452_457:0:2706:1687_1920x0_80_0_0_bb3e342d6fc5f9b5efa264711463636c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
златоуст, карим халили, кубок россии по биатлону, италия
Биатлон, Златоуст, Карим Халили, Кубок России по биатлону, Италия
Собака выбежала на трассу во время гонки на этапе Кубка России по биатлону

Собака выбежала на трассу во время пасьюта на этапе Кубка России по биатлону

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСпартакиада сильнейших. Биатлон. Масс-старт. Мужчины
Спартакиада сильнейших. Биатлон. Масс-старт. Мужчины - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Собака выбежала на трассу во время мужской гонки преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте.
Во время третьего круга собака выбежала на трассу перед лидировавшим Каримом Халили. Когда биатлонист обогнал животное, собака какое-то время бежала за лидером гонки следом, после чего покинула трассу.
Ранее на зимних Олимпийских играх в Италии собака выбежала на финишной прямой лыжной трассы в квалификации женского командного спринта.
Биатлон. Первый этап Альфа-Банк Кубка России. Женщины. Спринт - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Метеля и Серохвостов приостановили выступления
27 февраля, 13:34
 
БиатлонЗлатоустКарим ХалилиКубок России по биатлонуИталия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала