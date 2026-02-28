https://ria.ru/20260228/sobaka-2077399360.html
Собака выбежала на трассу во время гонки на этапе Кубка России по биатлону
Собака выбежала на трассу во время гонки на этапе Кубка России по биатлону
Собака выбежала на трассу во время мужской гонки преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Собака выбежала на трассу во время гонки на этапе Кубка России по биатлону
Собака выбежала на трассу во время пасьюта на этапе Кубка России по биатлону