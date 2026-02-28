Плющенко заявил, что хотел бы возвращения Трусовой к соревнованиям

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил журналистам, что хотел бы возвращения вице-чемпионки Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой) к соревнованиям, но все будет зависеть от нее.