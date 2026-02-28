Рейтинг@Mail.ru
Плющенко заявил, что хотел бы возвращения Трусовой к соревнованиям - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:54 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/pljuschenko-2077445499.html
Плющенко заявил, что хотел бы возвращения Трусовой к соревнованиям
Плющенко заявил, что хотел бы возвращения Трусовой к соревнованиям - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Плющенко заявил, что хотел бы возвращения Трусовой к соревнованиям
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил журналистам, что хотел бы возвращения вице-чемпионки Олимпийских игр 2022 года... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T15:54:00+03:00
2026-02-28T15:54:00+03:00
фигурное катание
спорт
этери тутберидзе
александра игнатова (трусова)
макар игнатов
евгений плющенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070517474_404:361:3021:1833_1920x0_80_0_0_871b5169ed9be99d869d4a37e2126fce.jpg
https://ria.ru/20260228/enbert-2077436245.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070517474_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_987385e5b75ab371a630ce3de7fa2220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, этери тутберидзе, александра игнатова (трусова), макар игнатов, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Этери Тутберидзе, Александра Игнатова (Трусова), Макар Игнатов, Евгений Плющенко
Плющенко заявил, что хотел бы возвращения Трусовой к соревнованиям

Плющенко заявил, что хочет возвращения Трусовой, но все зависит от нее

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александра Трусова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил журналистам, что хотел бы возвращения вице-чемпионки Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой) к соревнованиям, но все будет зависеть от нее.
"Я бы хотел, чтобы она вернулась. Это зависит от нее. Она очень сильная девочка, сильная спортсменка", - сказал Плющенко.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трусова решила возобновить спортивную карьеру в группе Этери Тутберидзе. Позднее сама фигуристка рассказала в своем влоге, что подумывала об идее вписать в качестве тренеров и Тутберидзе, и Плющенко. Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. В начале августа 2025 года в семье Трусовой и ее мужа фигуриста Макара Игнатова родился сын Михаил.
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Энберт рассказал, как критиковал судей
Вчера, 15:24
 
Фигурное катаниеСпортЭтери ТутберидзеАлександра Игнатова (Трусова)Макар ИгнатовЕвгений Плющенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала