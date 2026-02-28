Рейтинг@Mail.ru
17:13 28.02.2026
"Непростая команда": Ковальчук о перспективах Панарина в "Лос-Анджелесе"
"Непростая команда": Ковальчук о перспективах Панарина в "Лос-Анджелесе"
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российскому хоккеисту Артемию Панарину придется потратить определенное время на адаптацию в новом для себя городе после перехода в "Лос-Анджелес Кингз", а усилить он способен любое звено в любой команде, заявил журналистам олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.
Панарин был обменян в "Лос-Анджелес" 4 февраля из "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступал с 2019 года. Россиянин подписал с клубом двухлетний контракт на общую сумму в 22 миллиона долларов.
"Непростой город, непростая команда, - сказал Ковальчук, отвечая на вопрос о перспективах Панарина в новом клубе. - Первую игру в "Лос-Анджелесе" Панарин классно сыграл, хоть и проиграли. Потом с "Эдмонтоном" не получилось совсем. Уйдет какое-то время на адаптацию, город большой, Артемий - человек семейный. Маленькие дети, школа, детские сады - все это для адаптации займет какое-то время. Что касается хоккея, то в любой команде он усилит любое звено, он уникальный игрок, универсальный. Все зависит от него".
