"Непростая команда": Ковальчук о перспективах Панарина в "Лос-Анджелесе"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российскому хоккеисту Артемию Панарину придется потратить определенное время на адаптацию в новом для себя городе после перехода в "Лос-Анджелес Кингз", а усилить он способен любое звено в любой команде, заявил журналистам олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.