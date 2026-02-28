Рейтинг@Mail.ru
"Рейнджерс" обыграли "Питтсбург", Шестеркина признали первой звездой
Хоккей
Хоккей
 
23:35 28.02.2026 (обновлено: 23:36 28.02.2026)
"Рейнджерс" обыграли "Питтсбург", Шестеркина признали первой звездой
"Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
https://ria.ru/20260228/nkhl-2077337977.html
игорь шестеркин, владислав гавриков, энтони манта, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс
Хоккей, Спорт, Игорь Шестеркин, Владислав Гавриков, Энтони Манта, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс
"Рейнджерс" обыграли "Питтсбург", Шестеркина признали первой звездой

"Рейнджерс" обыграли "Питтсбург" в матче НХЛ благодаря 31 сейву Шестеркина

© МВД РФ twitter.com/nyrangersГолкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин
Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© МВД РФ twitter.com/nyrangers
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 февраля 2026 • начало в 20:30
Закончен (Б)
Рейнджерс
3 : 21:0
Питтсбург
30:00 • Мика Зибанежад
(Винсент Трочек, Джей Ти Миллер)
42:57 • Тэйлор Реддиш
(Владислав Гавриков, Брендан Бриссон)
65:01 • Винсент Трочек (П)
02:08 • Энтони Манта
(Эрик Карлссон, Брайан Раст)
21:59 • Райан Ши
(Коннор Клифтон, Блэйк Лизотт)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Нью-Йорке завершилась после серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Мика Зибанежад (31-я минута) и Тэйлор Рэддиш (43), которому ассистировал российский защитник Владислав Гавриков. Победный буллит реализовал Винсент Трочек. У "Питтсбурга" отличились Энтони Манта (3) и Райан Ши (22).
Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.
Гавриков отдал 13-ю результативную передачу в сезоне. Всего россиянин набрал 22 очка (9 голов + 13 ассистов) за 59 матчей НХЛ.
"Рейнджерс" прервали серию из пяти поражений в НХЛ. Команда, набрав 53 очка, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Питтсбург" с 73 баллами располагается на второй строчке.
Две передачи Сергачева помогли "Юте" обыграть "Миннесоту" в НХЛ
Хоккей, Игорь Шестеркин, Владислав Гавриков, Энтони Манта, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс
 
