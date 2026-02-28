"Рейнджерс" обыграли "Питтсбург", Шестеркина признали первой звездой

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
28 февраля 2026 • начало в 20:30
Закончен (Б)
30:00 • Мика Зибанежад
42:57 • Тэйлор Реддиш
(Владислав Гавриков, Брендан Бриссон)
65:01 • Винсент Трочек (П)
02:08 • Энтони Манта
21:59 • Райан Ши
Встреча в Нью-Йорке завершилась после серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Мика Зибанежад (31-я минута) и Тэйлор Рэддиш (43), которому ассистировал российский защитник Владислав Гавриков. Победный буллит реализовал Винсент Трочек. У "Питтсбурга" отличились Энтони Манта (3) и Райан Ши (22).
Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.
Гавриков отдал 13-ю результативную передачу в сезоне. Всего россиянин набрал 22 очка (9 голов + 13 ассистов) за 59 матчей НХЛ.
"Рейнджерс" прервали серию из пяти поражений в НХЛ. Команда, набрав 53 очка, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Питтсбург" с 73 баллами располагается на второй строчке.