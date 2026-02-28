Рейтинг@Mail.ru
"Оклахома-Сити" обыграла "Денвер" в матче НБА
Баскетбол
 
09:12 28.02.2026
"Оклахома-Сити" обыграла "Денвер" в матче НБА
"Оклахома-Сити" обыграла "Денвер" в матче НБА
Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 28.02.2026
спорт, оклахома-сити, джамал мюррей, никола йокич, шэй гилджес-александер, оклахома-сити тандер, денвер наггетс, детройт пистонс, анонсы и трансляции матчей
Баскетбол, Спорт, Оклахома-Сити, Джамал Мюррей, Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер, Оклахома-Сити Тандер, Денвер Наггетс, Детройт Пистонс, Анонсы и трансляции матчей
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Оклахома-Сити завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 127:121 (19:33, 31:26, 27:24, 30:24, 20:14). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Денвера" Джамал Мюррей, набравший 39 очков. Его одноклубник Никола Йокич оформил трипл-дабл из 23 очков, 17 подборов и 14 передач. В составе "Тандер" больше всех очков набрал Шэй Гилджес-Александер (36), также Чет Холмгрен сделал дабл-дабл (15 очков, 21 подбор).
"Оклахома-Сити" (46 побед, 15 поражений) возглавляет таблицу Западной конференции, где "Денвер" (37 побед, 23 поражения) идет четвертым.
Результаты других матчей:
"Детройт Пистонс" - "Кливленд Кавальерс" - 122:119 ОТ (27:35, 23:19, 35:30, 29:30, 8:5);
"Милуоки Бакс" - "Нью-Йорк Никс" - 98:127 (30:38, 27:39, 26:26, 15:24);
"Даллас Маверикс" - "Мемфис Гриззлис" - 105:124 (20:34, 24:30, 26:37, 35:23).
НБА
28 февраля 2026 • начало в 05:30
Закончен в OT
Оклахома-Сити
127 : 121
Денвер
БаскетболСпортОклахома-СитиДжамал МюррейНикола ЙокичШэй Гилджес-АлександерОклахома-Сити ТандерДенвер НаггетсДетройт ПистонсАнонсы и трансляции матчей
 
