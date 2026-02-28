https://ria.ru/20260228/nba-2077338940.html
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 5 очков
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 5 очков - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 5 очков
"Бостон Селтикс" обыграл "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 5 очков
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче регулярного чемпионата НБА