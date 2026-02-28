Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 5 очков - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:56 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/nba-2077338940.html
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 5 очков
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 5 очков - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 5 очков
"Бостон Селтикс" обыграл "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T07:56:00+03:00
2026-02-28T07:56:00+03:00
баскетбол
спорт
бостон
джейлен браун
никола вучевич
майкл портер
бостон селтикс
бруклин нетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058586222_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_11ef3fbc3b02ce771a291f0767be2828.jpg
https://ria.ru/20260227/leykers-2077056498.html
бостон
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058586222_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_170fc45cd265523d6673ecd8c6101bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бостон, джейлен браун, никола вучевич, майкл портер, бостон селтикс, бруклин нетс
Баскетбол, Спорт, Бостон, Джейлен Браун, Никола Вучевич, Майкл Портер, Бостон Селтикс, Бруклин Нетс
"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче НБА, Демин набрал 5 очков

"Бруклин" проиграл "Бостону" в матче регулярного чемпионата НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Бостон Селтикс" обыграл "Бруклин Нетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бостоне завершилась победой хозяев со счетом 148:111 (35:32, 31:25, 43:26, 39:28). Самыми результативными по итогам матча стали игроки "Селтикс" Джейлен Браун и Никола Вучевич, набравшие по 28 очков. Черногорский центровой также совершил 11 подборов и оформил дабл-дабл. В составе "Бруклина" больше всех очков набрал Майкл Портер (18).
НБА
28 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
Бостон
148 : 111
Бруклин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник "Нетс" Егор Демин записал в свой актив 5 очков и 2 передачи за 22 минуты на паркете.
"Бостон" (39 побед, 20 поражений) занимает второе место в таблице Восточной конференции, где "Бруклин" (15 побед, 44 поражения) идет предпоследним, 14-м. Команда проиграла в седьмом матче подряд.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Лейкерс" c 41-м очком Дончича проиграли "Финиксу" в матче НБА
Вчера, 09:37
 
БаскетболСпортБостонДжейлен БраунНикола ВучевичМайкл ПортерБостон СелтиксБруклин Нетс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала