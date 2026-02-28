Рейтинг@Mail.ru
Россиянка завоевала золото на рейтинговом турнире UWW
22:17 28.02.2026 (обновлено: 23:18 28.02.2026)
Россиянка завоевала золото на рейтинговом турнире UWW
Россиянка завоевала золото на рейтинговом турнире UWW - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Россиянка завоевала золото на рейтинговом турнире UWW
Россиянка Наталья Малышева завоевала золотую медаль в женской борьбе на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране (Албания). РИА Новости Спорт, 28.02.2026
единоборства
спорт
uww
международный олимпийский комитет (мок)
россиянка
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россиянка Наталья Малышева завоевала золотую медаль в женской борьбе на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране (Албания).
Соревнования в весовой категории до 53 кг проходили по круговой системе, россиянка выиграла все свои схватки.
В греко-римской борьбе Эрзу Закриев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг, одержав победу над американцем Отто Эллиотом Блэком.
Соревнования в Тиране завершатся 1 марта. В 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
