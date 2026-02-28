https://ria.ru/20260228/malysheva-2077534053.html
Россиянка завоевала золото на рейтинговом турнире UWW
Россиянка завоевала золото на рейтинговом турнире UWW
Россиянка Наталья Малышева завоевала золотую медаль в женской борьбе на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране (Албания). РИА Новости Спорт, 28.02.2026
