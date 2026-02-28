"Флорида" потерпела очередное поражение в НХЛ

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). В составе "Баффало" шайбы забросили Алекс Так (18-я минута), Бек Маленстин (52) и Пейтон Кребс (59). У "Флориды" отличились Мэттью Ткачук (34) и Сэм Беннетт (60).