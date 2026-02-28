Рейтинг@Mail.ru
"Флорида" потерпела очередное поражение в НХЛ
Хоккей
 
05:59 28.02.2026
"Флорида" потерпела очередное поражение в НХЛ
"Флорида" потерпела очередное поражение в НХЛ - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Флорида" потерпела очередное поражение в НХЛ
Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 28.02.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
флорида пантерз
баффало сейбрз
даниил тарасов
национальная хоккейная лига (нхл), флорида пантерз, баффало сейбрз, даниил тарасов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Флорида Пантерз, Баффало Сейбрз, Даниил Тарасов
"Флорида" потерпела очередное поражение в НХЛ

"Флорида" проиграла "Баффало" в матче НХЛ, несмотря на 36 сейвов Тарасова

Вратарь "Флориды Пантерз" Даниил Тарасов
Вратарь Флориды Пантерз Даниил Тарасов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Sam Navarro
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
2 : 3
Баффало
33:51 • Мэттью Ткачук
(Брэд Маршанд, Сэм Беннетт)
59:25 • Сэм Беннетт
17:48 • Алекс Так
(Райан Маклеод, Боуэн Байрэм)
51:38 • Бек Маленстин
(Джош Норрис, Ноа Эстлунд)
58:43 • Пейтон Кребс
(Тейдж Томпсон, Алекс Так)
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). В составе "Баффало" шайбы забросили Алекс Так (18-я минута), Бек Маленстин (52) и Пейтон Кребс (59). У "Флориды" отличились Мэттью Ткачук (34) и Сэм Беннетт (60).
Российский голкипер "Пантерз" Даниил Тарасов отразил 36 бросков из 38.
"Флорида" потерпела шестое поражение в последних восьми матчах чемпионата НХЛ. "Баффало" одержал вторую победу подряд.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Вашингтон" обыграл "Вегас", Овечкин очков не набрал
05:50
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Флорида Пантерз Баффало Сейбрз Даниил Тарасов
 
