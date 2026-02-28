https://ria.ru/20260228/igry-2077345755.html
Российские паралимпийцы прошли финальную регистрацию на Игры
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские паралимпийцы прошли финальную регистрацию на Паралимпийские игры в Милане, сообщил РИА Новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане
и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
«
"В онлайн-формате завершилась финальная регистрация Паралимпийской делегации Российской Федерации на Паралимпийские игры в Италии. Оргкомитет подтвердил аккредитации всех 23 членов делегации, включая шесть спортсменов, одного спортсмена-ведущего, тренерский персонал, технический, медицинский и членов штаба", - сказал Рожков.
"Также в ходе регистрации были обсуждены организационные вопросы, связанные с обеспечением участия в Играх: размещение в Паралимпийских деревнях, аренда транспортных средств, предоставление помещений для обслуживания спортивного инвентаря и медицинских кабинетов, а также участие членов делегации в церемониях открытия и закрытия Игр", - добавил он.