Российские паралимпийцы прошли финальную регистрацию на Игры
28.02.2026
Российские паралимпийцы прошли финальную регистрацию на Игры
Российские паралимпийцы прошли финальную регистрацию на Игры
Флаг Паралимпийского движения
Флаг Паралимпийского движения. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские паралимпийцы прошли финальную регистрацию на Паралимпийские игры в Милане, сообщил РИА Новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
"В онлайн-формате завершилась финальная регистрация Паралимпийской делегации Российской Федерации на Паралимпийские игры в Италии. Оргкомитет подтвердил аккредитации всех 23 членов делегации, включая шесть спортсменов, одного спортсмена-ведущего, тренерский персонал, технический, медицинский и членов штаба", - сказал Рожков.

"Также в ходе регистрации были обсуждены организационные вопросы, связанные с обеспечением участия в Играх: размещение в Паралимпийских деревнях, аренда транспортных средств, предоставление помещений для обслуживания спортивного инвентаря и медицинских кабинетов, а также участие членов делегации в церемониях открытия и закрытия Игр", - добавил он.
