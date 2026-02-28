Рейтинг@Mail.ru
Голевая передача Головина помогла "Монако" обыграть "Анже" в Лиге 1
Футбол
 
23:11 28.02.2026 (обновлено: 23:14 28.02.2026)
Голевая передача Головина помогла "Монако" обыграть "Анже" в Лиге 1
Голевая передача Головина помогла "Монако" обыграть "Анже" в Лиге 1 - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Голевая передача Головина помогла "Монако" обыграть "Анже" в Лиге 1
"Монако" обыграл "Анже" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/dubl-2077538676.html
Футбол, Спорт, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Александр Головин, Монако, Анже, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Голевая передача Головина помогла "Монако" обыграть "Анже" в Лиге 1

"Монако" благодаря голу с передачи Головина обыграл "Анже" в матче Лиги 1

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Монако" обыграл "Анже" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
28 февраля 2026 • начало в 21:00
Завершен
Монако
2 : 0
Анже
57‎’‎ • Фоларин Балогун
62‎’‎ • Саймон Адингра
(Александр Головин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Монако завершилась со счетом 2:0, отличились Фоларин Балоган (57-я минута) и Симон Адингра (62).
Полузащитник "Монако" Александр Головин, ранее отбывший дисквалификацию, провел полный матч. Россиянин отдал голевую передачу на Адингра, он впервые отметился результативными пасами в трех играх подряд.
"Монако" выиграл третий матч подряд и с 37 очками занимает седьмое место в таблице. "Анже" (29 очков) идет 12-м.
В следующем туре монегаски сыграют 6 марта в гостях против лидера чемпионата "Пари Сен-Жермен", "Анже" на следующий день встретится на выезде с "Нантом".
В другом матче дня "Ренн" дома победил "Тулузу" со счетом 1:0.
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Бавария" прервала 16-матчевую беспроигрышную серию дортмундской "Боруссии"
Вчера, 22:45
 
Футбол Спорт Чемпионат Франции по футболу (Лига 1) Александр Головин Монако Анже Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
