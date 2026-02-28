https://ria.ru/20260228/fifa-2077519323.html
В ФИФА высказались о проведении ЧМ в США на фоне ударов по Ирану
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем заявил, что надеется увидеть все страны на чемпионате мира 2026 года на фоне ударов США и Израиля по Ирану.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
"Утром я читал новости так же, как и вы. Сегодня у нас состоялась встреча, и пока рано давать подробные комментарии, но мы будем следить за развитием событий по всем вопросам в мире. В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальной части турнира, в которой приняли участие все команды, и теперь наша главная задача - обеспечить безопасное проведение чемпионата мира с участием всех команд", - приводит слова Графстрема с ежегодного собрания ФИФА в Уэльсе USA Today.
"Мы продолжим поддерживать связь с правительствами принимающих стран, как и всегда, в любом случае. Все будут в безопасности", - добавил генеральный секретарь ФИФА
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Сборная Ирана отобралась в финальную часть мирового первенства. Как отмечает USA Today, госдепартамент США не исключает возможности отказа в выдаче виз некоторым иранским игрокам.