В ФИФА высказались о проведении ЧМ в США на фоне ударов по Ирану
20:57 28.02.2026
В ФИФА высказались о проведении ЧМ в США на фоне ударов по Ирану
Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем заявил, что надеется увидеть все страны на чемпионате мира 2026 года на фоне...
международная федерация футбола (фифа), военная операция сша и израиля против ирана
Футбол, Международная федерация футбола (ФИФА), Военная операция США и Израиля против Ирана
В ФИФА высказались о проведении ЧМ в США на фоне ударов по Ирану

В ФИФА после ударов по Ирану заявили, что ожидают увидеть все страны на ЧМ-2026

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем заявил, что надеется увидеть все страны на чемпионате мира 2026 года на фоне ударов США и Израиля по Ирану.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Заседание исполкома РФС - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Какая-то дикость". Глава РПЛ раскритиковал ФИФА за двойные стандарты
Вчера, 19:58
«
"Утром я читал новости так же, как и вы. Сегодня у нас состоялась встреча, и пока рано давать подробные комментарии, но мы будем следить за развитием событий по всем вопросам в мире. В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальной части турнира, в которой приняли участие все команды, и теперь наша главная задача - обеспечить безопасное проведение чемпионата мира с участием всех команд", - приводит слова Графстрема с ежегодного собрания ФИФА в Уэльсе USA Today.
"Мы продолжим поддерживать связь с правительствами принимающих стран, как и всегда, в любом случае. Все будут в безопасности", - добавил генеральный секретарь ФИФА.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Сборная Ирана отобралась в финальную часть мирового первенства. Как отмечает USA Today, госдепартамент США не исключает возможности отказа в выдаче виз некоторым иранским игрокам.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Дегтярев обратился к бойкотирующим Паралимпиаду странам после ударов США
Вчера, 18:31
 
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
