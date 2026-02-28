Рейтинг@Mail.ru
FIBA перенесла ближайшие игры отбора Кубка мира на Ближнем Востоке - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
21:29 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/fiba-2077526307.html
FIBA перенесла ближайшие игры отбора Кубка мира на Ближнем Востоке
FIBA перенесла ближайшие игры отбора Кубка мира на Ближнем Востоке - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
FIBA перенесла ближайшие игры отбора Кубка мира на Ближнем Востоке
Международная федерация баскетбола (FIBA) перенесла четыре матча азиатского отборочного турнира на Кубок мира 2027 года, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T21:29:00+03:00
2026-02-28T21:29:00+03:00
баскетбол
fiba
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577728214_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9bc6bb23632a4183c1575939d3e7ef30.jpg
https://ria.ru/20260228/fifa-2077519323.html
https://ria.ru/20260228/degtyarev-2077486838.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577728214_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_63f5b2660bc33b9d4ac857f1a9664010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
fiba
Баскетбол, FIBA
FIBA перенесла ближайшие игры отбора Кубка мира на Ближнем Востоке

FIBA перенесла игры отбора Кубка мира на Ближнем Востоке из-за событий в регионе

© FABRICE COFFRINIЛоготип FIBA
Логотип FIBA - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© FABRICE COFFRINI
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Международная федерация баскетбола (FIBA) перенесла четыре матча азиатского отборочного турнира на Кубок мира 2027 года, сообщается на сайте организации.
В связи с ситуацией на Ближнем Востоке были перенесены встречи группы С Иран - Сирия и Ирак - Иордания, а также матчи группы D Ливан - Индия, Катар - Саудовская Аравия.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В ФИФА высказались о проведении ЧМ в США на фоне ударов по Ирану
Вчера, 20:57
Матчи были запланированы на 2 марта. Организация отмечает, что встречи пройдут в начале июня, точные даты станут известны позднее.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Дегтярев обратился к бойкотирующим Паралимпиаду странам после ударов США
Вчера, 18:31
 
БаскетболFIBA
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала