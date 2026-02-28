https://ria.ru/20260228/fiba-2077526307.html
FIBA перенесла ближайшие игры отбора Кубка мира на Ближнем Востоке
FIBA перенесла ближайшие игры отбора Кубка мира на Ближнем Востоке - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
FIBA перенесла ближайшие игры отбора Кубка мира на Ближнем Востоке
Международная федерация баскетбола (FIBA) перенесла четыре матча азиатского отборочного турнира на Кубок мира 2027 года, сообщается на сайте организации.
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Международная федерация баскетбола (FIBA) перенесла четыре матча азиатского отборочного турнира на Кубок мира 2027 года, сообщается на сайте организации.
В связи с ситуацией на Ближнем Востоке были перенесены встречи группы С Иран - Сирия и Ирак - Иордания, а также матчи группы D Ливан - Индия, Катар - Саудовская Аравия.
Матчи были запланированы на 2 марта. Организация отмечает, что встречи пройдут в начале июня, точные даты станут известны позднее.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.