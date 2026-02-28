Рейтинг@Mail.ru
Гол Мастури с пенальти принес махачкалинскому "Динамо" победу над "Рубином" - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:15 28.02.2026 (обновлено: 23:17 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/dinamo-2077533876.html
Гол Мастури с пенальти принес махачкалинскому "Динамо" победу над "Рубином"
Гол Мастури с пенальти принес махачкалинскому "Динамо" победу над "Рубином" - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Гол Мастури с пенальти принес махачкалинскому "Динамо" победу над "Рубином"
Махачкалинское "Динамо" обыграло казанский "Рубин" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T22:15:00+03:00
2026-02-28T23:17:00+03:00
футбол
спорт
хазем мастури
гамид агаларов
крылья советов
динамо москва
дардан шабанхаджай
рубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967613394_0:9:613:354_1920x0_80_0_0_843d079236e65994ebb33e5f147feebb.png
https://ria.ru/20260228/esk-2077522972.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967613394_0:0:613:460_1920x0_80_0_0_0b56e8545ad0532577b7f01129675d90.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хазем мастури, гамид агаларов, крылья советов, динамо москва, дардан шабанхаджай, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Хазем Мастури, Гамид Агаларов, Крылья Советов, Динамо Москва, Дардан Шабанхаджай, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Гол Мастури с пенальти принес махачкалинскому "Динамо" победу над "Рубином"

Гол Мастури с пенальти принес "Динамо" победу над "Рубином" в матче РПЛ

© Фото : Telegram-канал ФК "Динамо-Махачкала"Гамид Агаларов
Гамид Агаларов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Telegram-канал ФК "Динамо-Махачкала"
Гамид Агаларов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" обыграло казанский "Рубин" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
28 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Динамо Махачкала
2 : 1
Рубин
25‎’‎ • Гамид Агаларов (П)
90‎’‎ • Хазем Мастури (П)
35‎’‎ • Дардан Шабанхаджай
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Гамид Агаларов (25-я минута, пенальти) и Хазем Мастури (90, пенальти). У "Рубина" отличился Дардан Шабанхаджай (35).
Начало встречи было перенесено на полчаса из-за снегопада в Каспийске.
"Динамо" одержало победу в первом официальном матче под руководством Вадима Евсеева. Специалист возглавил команду 29 декабря, сменив Хасанби Биджиева, который ушел в отставку 7 декабря. Как отмечает портал Opta, Евсеев никогда не проигрывал в первом матче в новом клубе в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Рубин" с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны. "Динамо", набравшее 18 баллов, поднялось на 12-ю строчку.
В следующем матче "Динамо" 8 марта сыграет в гостях с самарскими "Крыльями Советов", "Рубин" в тот же день примет "Краснодар".
Юрий Нагорных - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Локомотив" рассмотрит возможность обращения в ЭСК после матча РПЛ
Вчера, 21:10
 
ФутболСпортХазем МастуриГамид АгаларовКрылья СоветовДинамо МоскваДардан ШабанхаджайРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала