Гол Мастури с пенальти принес махачкалинскому "Динамо" победу над "Рубином"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" обыграло казанский "Рубин" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
28 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
25’ • Гамид Агаларов (П)
90’ • Хазем Мастури (П)
35’ • Дардан Шабанхаджай
Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Гамид Агаларов (25-я минута, пенальти) и Хазем Мастури (90, пенальти). У "Рубина" отличился Дардан Шабанхаджай (35).
Начало встречи было перенесено на полчаса из-за снегопада в Каспийске.
"Динамо" одержало победу в первом официальном матче под руководством Вадима Евсеева. Специалист возглавил команду 29 декабря, сменив Хасанби Биджиева, который ушел в отставку 7 декабря. Как отмечает портал Opta, Евсеев никогда не проигрывал в первом матче в новом клубе в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Рубин" с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны. "Динамо", набравшее 18 баллов, поднялось на 12-ю строчку.
В следующем матче "Динамо" 8 марта сыграет в гостях с самарскими "Крыльями Советов", "Рубин" в тот же день примет "Краснодар".