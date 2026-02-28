Алаев заявил, что судейский скандал бьет по репутации российского футбола

В пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 13 судьям предъявлены обвинения в оказании противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги с участием "Торпедо". Под подозрение попали 22 матча лиги. В настоящее время арбитры находятся под подпиской о невыезде.