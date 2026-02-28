Рейтинг@Mail.ru
Алаев заявил, что судейский скандал бьет по репутации российского футбола - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
20:03 28.02.2026
Алаев заявил, что судейский скандал бьет по репутации российского футбола
Алаев заявил, что судейский скандал бьет по репутации российского футбола
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что судейский скандал вокруг московского футбольного клуба "Торпедо" бьет по репутации... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Алаев заявил, что судейский скандал бьет по репутации российского футбола

Алаев: судейский скандал вокруг "Торпедо" бьет по репутации российского футбола

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что судейский скандал вокруг московского футбольного клуба "Торпедо" бьет по репутации отечественного футбола.
В пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 13 судьям предъявлены обвинения в оказании противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги с участием "Торпедо". Под подозрение попали 22 матча лиги. В настоящее время арбитры находятся под подпиской о невыезде.
"Не владею информацией о том, как идут следственные действия. Конечно, это бьет по репутации нашего футбола", - сказал Алаев журналистам.
В прошлом сезоне московское "Торпедо" по спортивному принципу вернулось в высший дивизион российского футбола. Впоследствии контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) исключил автозаводцев из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей в Первой лиге.
