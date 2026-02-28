Глава РПЛ остался недоволен назначением пенальти в ворота "Локомотива"

"Ощущения от рестарта двоякие. С одной стороны, меня очень приятно удивила готовность команд, было приятно посмотреть. При этом расстраивает, что вынужден с вами обсуждать судейство и линии. Я в начале чемпионата говорил, что поддерживаю коллег из судейского корпуса. Не комментирую, чтобы не мешать им работать, вносить дополнительную нервозность. Но не могу обойти тему стороной. Тут несколько моментов. Количество вмешательств VAR: сегодня в Краснодаре было три за тайм. С одной стороны, VAR помогает, но каждый раз бегать к экрану неправильно, надо брать на себя ответственность, быть внимательнее", - добавил функционер.