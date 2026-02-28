https://ria.ru/20260228/alaev-2077506450.html
Глава РПЛ остался недоволен назначением пенальти в ворота "Локомотива"
Глава РПЛ остался недоволен назначением пенальти в ворота "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Глава РПЛ остался недоволен назначением пенальти в ворота "Локомотива"
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил несогласие с решением арбитра Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота московского... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T20:02:00+03:00
2026-02-28T20:02:00+03:00
2026-02-28T20:02:00+03:00
футбол
спорт
максим шнапцев
сергей пиняев
александр алаев
локомотив (москва)
нижний новгород
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834330163_0:0:2817:1585_1920x0_80_0_0_1d89cf11db9f0e6353906343ad3b44bd.jpg
https://ria.ru/20260228/alaev-2077505486.html
https://ria.ru/20260228/alaev-2077504806.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834330163_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_cc93c5c9e60f5b93970edda6cb1f568f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, максим шнапцев, сергей пиняев, александр алаев, локомотив (москва), нижний новгород, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Максим Шнапцев, Сергей Пиняев, Александр Алаев, Локомотив (Москва), Нижний Новгород, Российская премьер-лига (РПЛ)
Глава РПЛ остался недоволен назначением пенальти в ворота "Локомотива"
Алаев: не хочу, чтобы в РПЛ были такие пенальти, как в матче "Локомотива"
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил несогласие с решением арбитра Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота московского "Локомотива" в матче 19-го тура чемпионата страны против "Нижнего Новгорода".
Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Нижегородцы отличились с пенальти, который был назначен после того, как Максим Шнапцев
в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым
упал в штрафной площади железнодорожников.
«
"Скажу очень аккуратно, увидел сейчас пенальти, сидел с футбольными людьми. Не буду дожидаться решения экспертно-судейской комиссии - мне не хочется, чтобы в нашей лиге были такие пенальти", - сказал Алаев журналистам.
Также глава РПЛ
поделился впечатлениями от возобновления чемпионата после зимней паузы.
"Ощущения от рестарта двоякие. С одной стороны, меня очень приятно удивила готовность команд, было приятно посмотреть. При этом расстраивает, что вынужден с вами обсуждать судейство и линии. Я в начале чемпионата говорил, что поддерживаю коллег из судейского корпуса. Не комментирую, чтобы не мешать им работать, вносить дополнительную нервозность. Но не могу обойти тему стороной. Тут несколько моментов. Количество вмешательств VAR: сегодня в Краснодаре было три за тайм. С одной стороны, VAR помогает, но каждый раз бегать к экрану неправильно, надо брать на себя ответственность, быть внимательнее", - добавил функционер.