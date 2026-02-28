Рейтинг@Mail.ru
Глава РПЛ остался недоволен назначением пенальти в ворота "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:02 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/alaev-2077506450.html
Глава РПЛ остался недоволен назначением пенальти в ворота "Локомотива"
Глава РПЛ остался недоволен назначением пенальти в ворота "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Глава РПЛ остался недоволен назначением пенальти в ворота "Локомотива"
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил несогласие с решением арбитра Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота московского... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T20:02:00+03:00
2026-02-28T20:02:00+03:00
футбол
спорт
максим шнапцев
сергей пиняев
александр алаев
локомотив (москва)
нижний новгород
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834330163_0:0:2817:1585_1920x0_80_0_0_1d89cf11db9f0e6353906343ad3b44bd.jpg
https://ria.ru/20260228/alaev-2077505486.html
https://ria.ru/20260228/alaev-2077504806.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834330163_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_cc93c5c9e60f5b93970edda6cb1f568f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, максим шнапцев, сергей пиняев, александр алаев, локомотив (москва), нижний новгород, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Максим Шнапцев, Сергей Пиняев, Александр Алаев, Локомотив (Москва), Нижний Новгород, Российская премьер-лига (РПЛ)
Глава РПЛ остался недоволен назначением пенальти в ворота "Локомотива"

Алаев: не хочу, чтобы в РПЛ были такие пенальти, как в матче "Локомотива"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент Российской премьер-лиги Александр Алаев
Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил несогласие с решением арбитра Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота московского "Локомотива" в матче 19-го тура чемпионата страны против "Нижнего Новгорода".
Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Нижегородцы отличились с пенальти, который был назначен после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади железнодорожников.
Заседание исполкома РФС - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Какая-то дикость". Глава РПЛ раскритиковал ФИФА за двойные стандарты
Вчера, 19:58
«
"Скажу очень аккуратно, увидел сейчас пенальти, сидел с футбольными людьми. Не буду дожидаться решения экспертно-судейской комиссии - мне не хочется, чтобы в нашей лиге были такие пенальти", - сказал Алаев журналистам.
Также глава РПЛ поделился впечатлениями от возобновления чемпионата после зимней паузы.
"Ощущения от рестарта двоякие. С одной стороны, меня очень приятно удивила готовность команд, было приятно посмотреть. При этом расстраивает, что вынужден с вами обсуждать судейство и линии. Я в начале чемпионата говорил, что поддерживаю коллег из судейского корпуса. Не комментирую, чтобы не мешать им работать, вносить дополнительную нервозность. Но не могу обойти тему стороной. Тут несколько моментов. Количество вмешательств VAR: сегодня в Краснодаре было три за тайм. С одной стороны, VAR помогает, но каждый раз бегать к экрану неправильно, надо брать на себя ответственность, быть внимательнее", - добавил функционер.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Матч между махачкалинским "Динамо" и "Рубином" под вопросом, сообщили в РПЛ
Вчера, 19:55
 
ФутболСпортМаксим ШнапцевСергей ПиняевАлександр АлаевЛокомотив (Москва)Нижний НовгородРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала