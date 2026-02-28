https://ria.ru/20260228/alaev-2077505486.html
"Какая-то дикость". Глава РПЛ раскритиковал ФИФА за двойные стандарты
"Какая-то дикость". Глава РПЛ раскритиковал ФИФА за двойные стандарты - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Какая-то дикость". Глава РПЛ раскритиковал ФИФА за двойные стандарты
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что его не интересует, отстранит ли Международная федерация футбола (ФИФА) сборные США и Израиля
футбол
александр алаев
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840865507_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_a94101047a0cab01807a08619c794fde.jpg
https://ria.ru/20260228/degtyarev-2077486838.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840865507_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_e240256f93842f6cf04b998a342cb53a.jpg
"Какая-то дикость". Глава РПЛ раскритиковал ФИФА за двойные стандарты
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что его не интересует, отстранит ли Международная федерация футбола (ФИФА) сборные США и Израиля после атаки стран на Иран, поскольку его главной заботой является судьба российских команд.
Футбольные команды из России были отстранены от участия в международных турнирах в 2022 году после начала СВО. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.
"Будут ли отстранены США, Израиль - меня не особо интересует. Меня волнуют наши клубы и сборная. Надеюсь, в следующем сезоне нас вернут", - сказал Алаев журналистам.
"Не знаю, насколько это подняло шансы. Надеюсь на самое правильное и логичное решение - отмена нашего несправедливого отстранения. Но двойные стандарты налицо. Никто про это и не скажет по-другому. Это какая-то дикость", - добавил глава РПЛ.