"Какая-то дикость". Глава РПЛ раскритиковал ФИФА за двойные стандарты

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что его не интересует, отстранит ли Международная федерация футбола (ФИФА) сборные США и Израиля после атаки стран на Иран, поскольку его главной заботой является судьба российских команд.

Футбольные команды из России были отстранены от участия в международных турнирах в 2022 году после начала СВО. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.

« "Будут ли отстранены США, Израиль - меня не особо интересует. Меня волнуют наши клубы и сборная. Надеюсь, в следующем сезоне нас вернут", - сказал Алаев журналистам.