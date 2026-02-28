Рейтинг@Mail.ru
"Какая-то дикость". Глава РПЛ раскритиковал ФИФА за двойные стандарты
Футбол
Футбол
 
19:58 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/alaev-2077505486.html
"Какая-то дикость". Глава РПЛ раскритиковал ФИФА за двойные стандарты
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что его не интересует, отстранит ли Международная федерация футбола (ФИФА) сборные США и Израиля
футбол
александр алаев
международная федерация футбола (фифа)
александр алаев, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Александр Алаев, Международная федерация футбола (ФИФА)
"Какая-то дикость". Глава РПЛ раскритиковал ФИФА за двойные стандарты

Алаев назвал проявлением двойных стандартов отстранение российских клубов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание исполкома РФС
Заседание исполкома РФС - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что его не интересует, отстранит ли Международная федерация футбола (ФИФА) сборные США и Израиля после атаки стран на Иран, поскольку его главной заботой является судьба российских команд.
Футбольные команды из России были отстранены от участия в международных турнирах в 2022 году после начала СВО. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.
«
"Будут ли отстранены США, Израиль - меня не особо интересует. Меня волнуют наши клубы и сборная. Надеюсь, в следующем сезоне нас вернут", - сказал Алаев журналистам.
"Не знаю, насколько это подняло шансы. Надеюсь на самое правильное и логичное решение - отмена нашего несправедливого отстранения. Но двойные стандарты налицо. Никто про это и не скажет по-другому. Это какая-то дикость", - добавил глава РПЛ.
