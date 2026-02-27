Фанаты повалили Месси на поле во время матча с "Индепендьенте дель Валье"

На 89-й минуте четверо болельщиков прорвались на поле. Двое из них подбежали к футболисту и сделали с ним селфи, после чего еще двое схватили его сзади и повалили на газон. Сотрудники охраны сразу задержали фанатов и начали уводить их. В этот момент на поле выбежали еще несколько людей, однако они были оперативно остановлены сотрудниками безопасности. Во время инцидента Месси самостоятельно поднялся и отошел в сторону.