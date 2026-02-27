Рейтинг@Mail.ru
Фанаты повалили Месси на поле во время матча с "Индепендьенте дель Валье" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Футбол
 
10:31 27.02.2026
Фанаты повалили Месси на поле во время матча с "Индепендьенте дель Валье"
Фанаты повалили Месси на поле во время матча с "Индепендьенте дель Валье" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Фанаты повалили Месси на поле во время матча с "Индепендьенте дель Валье"
Несколько болельщиков выбежали на поле и повалили восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси на газон во время товарищеского матча против... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
спорт, лионель месси, орландо сити, ин­де­пендь­ен­те (медельин), интер
Спорт, Лионель Месси, Орландо Сити, Ин­де­пендь­ен­те (Медельин), Интер, Футбол
Фанаты повалили Месси на поле во время матча с "Индепендьенте дель Валье"

Фанаты прорвались на поле и повалили Месси на газон во время товарищеского матча

© Фотография из соцсетейЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фотография из соцсетей
Лионель Месси. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Несколько болельщиков выбежали на поле и повалили восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси на газон во время товарищеского матча против эквадорского "Индепендьенте дель Валье".
Встреча прошла в Пуэрто-Рико и завершилась победой клуба "Интер Майами" со счетом 2:1. На 70-й минуте аргентинец реализовал пенальти и забил решающий мяч.
На 89-й минуте четверо болельщиков прорвались на поле. Двое из них подбежали к футболисту и сделали с ним селфи, после чего еще двое схватили его сзади и повалили на газон. Сотрудники охраны сразу задержали фанатов и начали уводить их. В этот момент на поле выбежали еще несколько людей, однако они были оперативно остановлены сотрудниками безопасности. Во время инцидента Месси самостоятельно поднялся и отошел в сторону.
Действующий чемпион Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" начнет новый сезон 3 марта гостевым матчем против "Орландо Сити".
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Интер Майами" с Месси начал новый сезон MLS с разгромного поражения
22 февраля, 08:32
 
Футбол Спорт Лионель Месси Орландо Сити Ин­де­пендь­ен­те (Медельин) Интер
 
