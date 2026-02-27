Усик проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBC в Гизе

Верхувену 36 лет. Бой против Усика станет для него вторым в боксе. В первом поединке, который прошел в апреле 2014 года, нидерландец нокаутировал венгра Яноша Финферу. Всего в активе Верхувена 54 победы (16 - нокаутом) и 10 поражений в кикбоксинге. В ноябре он освободил титул чемпиона промоушена Glory в тяжелом весе, которым владел с 2014 года.