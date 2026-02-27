Рейтинг@Mail.ru
Усик проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBC в Гизе
Единоборства
 
22:59 27.02.2026
Усик проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBC в Гизе
Усик проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBC в Гизе
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик проведет защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
единоборства
спорт
бокс
александр усик
wbo
wba
международная боксерская организация / ibo
wbc
спорт, бокс, александр усик, wbo, wba, международная боксерская организация / ibo, wbc
Единоборства, Спорт, Бокс, Александр Усик, WBO, WBA, Международная боксерская организация / IBO, WBC
Усик проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBC в Гизе

Усик проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBC в Гизе 23 мая

© Соцсети боксераАлександр Усик
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Соцсети боксера
Александр Усик. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик проведет защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена, сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети X.
Поединок пройдет 23 мая на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет).
Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Усик владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. На счету 39-летнего спортсмена 24 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.
Верхувену 36 лет. Бой против Усика станет для него вторым в боксе. В первом поединке, который прошел в апреле 2014 года, нидерландец нокаутировал венгра Яноша Финферу. Всего в активе Верхувена 54 победы (16 - нокаутом) и 10 поражений в кикбоксинге. В ноябре он освободил титул чемпиона промоушена Glory в тяжелом весе, которым владел с 2014 года.
ЕдиноборстваСпортБоксАлександр УсикWBOWBAМеждународная боксерская организация / IBOWBC
 
