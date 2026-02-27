Рейтинг@Mail.ru
Форвард "Металлурга" Силантьев перенес операцию
Хоккей
 
11:42 27.02.2026
Форвард "Металлурга" Силантьев перенес операцию
Выбывший до конца сезона нападающий магнитогорского "Металлурга" Дмитрий Силантьев сообщил в своем Telegram-канале о том, что перенес операцию по поводу...
Форвард "Металлурга" Силантьев перенес операцию

Хоккей. КХЛ. Матч "Спартак" - "Металлург"
Хоккей. КХЛ. Матч "Спартак" - "Металлург". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Выбывший до конца сезона нападающий магнитогорского "Металлурга" Дмитрий Силантьев сообщил в своем Telegram-канале о том, что перенес операцию по поводу перелома.
Во вторник в Магнитогорске "Металлург" в овертайме уступил "Северстали" со счетом 3:4. На пятой минуте второго периода Силантьев в борьбе за шайбу врезался правым коленом в борт и не сумел самостоятельно подняться со льда. Нападающего увезли с площадки на носилках. Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин сообщил, что Силантьев выбыл до конца сезона, форвард получил ту же травму, что и ранее защитник "Металлурга" Владислав Еременко. В декабре он получил сложный перелом со смещением.
"Операция позади! Всем спасибо за поддержку, семья рядом - это главное", - написал Силантьев.
В текущем сезоне на счету 25-летнего Силантьева 45 очков (20 шайб и 25 результативных передач) в 53 играх за "Металлург".
Игрок московского "Динамо" Классон выбыл до конца сезона из-за травмы
19 февраля, 10:51
Хоккей Магнитогорск Андрей Разин Владислав Еременко Металлург (Магнитогорск) Северсталь
 
