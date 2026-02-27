https://ria.ru/20260227/silantev-2077099676.html
Форвард "Металлурга" Силантьев перенес операцию
Форвард "Металлурга" Силантьев перенес операцию - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Форвард "Металлурга" Силантьев перенес операцию
Выбывший до конца сезона нападающий магнитогорского "Металлурга" Дмитрий Силантьев сообщил в своем Telegram-канале о том, что перенес операцию по поводу... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
хоккей
магнитогорск
андрей разин
владислав еременко
металлург (магнитогорск)
северсталь
магнитогорск
Хоккей, Магнитогорск, Андрей Разин, Владислав Еременко, Металлург (Магнитогорск), Северсталь
