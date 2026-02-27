Рейтинг@Mail.ru
Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
20:02 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/rublev-2077277044.html
Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дубае
Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл нидерландцу Таллону Грикспору в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T20:02:00+03:00
2026-02-27T20:02:00+03:00
теннис
спорт
атр
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922368456_0:59:1366:827_1920x0_80_0_0_ff19b7154455e037092a77b7f2baf7db.jpg
https://ria.ru/20250227/medvedev-2002059277.html
атр
дубай
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922368456_0:0:1366:1026_1920x0_80_0_0_54249a5442768f4e32f4c32e2eca7100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, атр, дубай
Теннис, Спорт, АТР, Дубай
Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дубае

Рублев проиграл Грикспору и не смог выйти в финал теннисного турнира в Дубае

© Фото : Пресс-служба организаторов турнираАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Пресс-служба организаторов турнира
Андрей Рублев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл нидерландцу Таллону Грикспору в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (8:6) в пользу Грикспора, который является 25-й ракеткой мира. Посеянный под пятым номером на турнире Рублев идет 18-м в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 1 час 45 минут.
В финале Грикспор встретится с третьим сеяным россиянином Даниилом Медведевым.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Медведев вылетел с турнира в Дубае
27 февраля 2025, 20:57
 
ТеннисСпортАТРДубай
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала