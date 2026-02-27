https://ria.ru/20260227/rublev-2077277044.html
Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дубае
Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл нидерландцу Таллону Грикспору в полуфинале турнира категории АТР 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дубае
